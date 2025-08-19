Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, s-a calificat în finala Supercupei Arabiei Saudite după victoria cu 2-1 împotriva campioanei Al-Ittihad. Meciul s-a jucat la Hong Kong, iar lusitanul a fost din nou decisiv.

Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de primul trofeu în Arabia

Formația pregătită de Juan Jesus a început perfect și Sadio Mane a deschis scorul în minutul 10. Șase minute mai târziu, olandezul Bergwijn a egalat pentru Al-Ittihad, dar echilibrul partidei a fost rupt în repriza secundă.

Ronaldo a scăpat pe partea dreaptă și i-a pasat excelent lui Joao Felix, care a înscris golul decisiv. Portughezul a mai punctat o dată, dar reușita i-a fost anulată după o intervenție VAR, pe motiv de fault la faza anterioară.

Deși Mane a văzut cartonașul roșu în minutul 25, Al Nassr a rezistat și a obținut o calificare spectaculoasă. În tabăra adversă, Karim Benzema a fost titular, iar echipa antrenată de Laurent Blanc a părăsit competiția.

Finala se va juca împotriva câștigătoarei dintre Al Ahli și Al Qadisiya, meci programat mâine, de la ora 15:00 (ora României), pe Hong Kong Stadium.

