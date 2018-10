Noi declaratii ale lui Cristiano Ronaldo in scandalul scuzatiilor de viol! "Stiu ca sunt un exemplu, 100%!" La ce se asteapta portughezul

Cristiano Ronaldo este acuzat de viol.

Kathryn Mayorga il acuza de viol pe starul portughez. Incidentul s-ar fi petrecut in 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas. La momentul respectiv, cei doi au incheiat o intelegere financiara, insa acum femeia s-a hotarat sa il reclame pe Cristiano Ronaldo.

Politia din Las Vegas a deschis un dosar pe numele fotbalistului.

Cristiano Ronaldo a vorbit din nou despre acuzatiile care i se aduc la conferinta de presa dinaintea meciului din Champions League, Manchester United - Juventus.

"Am facut o declaratie in urma cu doua saptamani, normal ca e valabila. Avocatii mei sunt increzatori si asa sunt si eu. Adevarul iese intotdeauna la iveala. Stiu ca sunt un exemplu, 100%, pe teren si in afara terenului", a fost reactia lui Ronaldo.

Portughezul a tinut sa aminteasca o data in plus, ca este unul dintre cei mai norocosi oameni.

"Zambesc mereu, sunt binecuvantat. Joc la un club fantastic, am o familie fantastica, sunt sanatos, am tot ce vreau", a spus Cristiano Ronaldo.