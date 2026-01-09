Cristiano Ronaldo a mai doborât un record!

Starul portughez a stabilit un nou record impresionant. Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist din istorie care depășește borna de 1.300 de meciuri jucate la nivel înalt.



În partida pierdută de Al-Nassr cu Al-Qadisiya, scor 1-2, Ronaldo a marcat singurul gol al echipei sale, din penalty, în minutul 81. A fost reușita cu numărul 958 din cariera lusitanului, care mai are nevoie de 42 de goluri pentru a atinge pragul simbolic de 1.000 la nivel de seniori.



Pe lângă gol, portughezul a ajuns la 1.301 partide oficiale disputate la seniori, la nivel de club și echipă națională, un record absolut în istoria fotbalului. În această statistică nu sunt incluse meciurile jucate la naționalele de tineret.



Al-Nassr se află pe locul doi în campionatul Arabiei Saudite, cu 31 de puncte, la patru în spatele liderului Al-Hilal, adversar pe care îl va întâlni în runda următoare, într-un duel cu miză majoră în lupta pentru titlu.

