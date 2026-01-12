Ca o ironie a sorții, la doar 24 de ore după un El Clasico spectaculos, la Jeddah (Arabia Saudită), la 950 de kilometri distanță, orașul Riad a găzduit Al-Clasico, marele meci al campionatului saudit.

Și ce meci! Pentru că derby-ul Al-Hilal Riad – Al-Nassr Riad s-a jucat când cele două rivale sunt pe primele două poziții ale clasamentului. Într-o atmosferă incendiară, o partidă transmisă în jurul lumii – încă o dovadă despre cum a crescut campionatul din Arabia Saudită – chiar s-a ridicat la nivelul aștepătărilor.

Cu nume „grele“ în cele două formații, Theo Hernandez, Darwin Nunez, Milinkovic-Savic și Ruben Neves la Al-Hilal, plus Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Joao Felix și Inigo Martinez, la Al-Nassr, derby-ul a fost incendiar, exploziv!

Cristiano Ronaldo, se alege praful de visul câștigării titlului

Scorul a fost deschis de Ronaldo, în minutul 42, iar Al-Nassr a condus cu 1-0, la pauză. În partea secundă însă, oaspeții au fost striviți sub presiunea lui Al-Hilal. Iar Al-Dawsari (57), Kanno (81) și Neves (90+2) au marcat în fața unei echipe rămase în zece oameni, după eliminarea lui Al-Aqidi (60).

Al-Hilal – Al-Nassr s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Rezultatul înseamnă că se cam alege praful de visul lui Ronaldo, de a câștiga titlul. Ceea ce e dramatic, pentru că, în acest sezon, Al-Nassr pornise ca din tun: 10 victorii în primele 10 etape!

Acum însă, după 1-3 cu Al-Hilal, Ronaldo și colegii săi sunt pe 2, la 7 puncte deja de liderul Al-Hilal

