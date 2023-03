Cristiano Ronaldo, impresionat de campionatul din Arabia Saudită: ”Nu o să mint”

Campionatul din Arabia Saudită, unde Al-Nassr, echipa portughezului, se bate la titlu, l-a surprins plăcut pe fostul Balon de Aur.

Ronaldo spune că arabii pot avea una dintre cele mai importante ligi din lume dacă-și vor continua planul.

”Arabia Saudită are o ligă foarte competitivă. Nu e Premier League, nu o să mint, dar e o ligă care m-a surprins pozitiv. În cinci, șase sau șapte ani, dacă își vor continua planul, vor fi a patra sau a cincea ligă din lume”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Atacantul portughez s-a despărțit de Manchester United în noiembrie, de comun acord, după interviul exploziv pe care i l-a acordat jurnalistului britanic Piers Morgan.

