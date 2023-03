Cristiano Ronaldo (38 ani) nu a izbutit să înscrie în ultimele trei meciuri pentru Al-Nassr. Însă, superstarul portughez și-a luat revanșa cu Abha, în runda 21 a campionatului.

În minutul 78, când echipa sa era condusă cu 0-1, Cristiano Ronaldo a marcat un gol superb din lovitură liberă, de la 32 de metri, și a ajuns la 9 reușite în competiția internă din Arabia Saudită, în 8 meciuri disputate.

În cele din urmă, Al-Nassr a câștigat meciul. Talisca (29 ani) a fructificat o lovitură de pedeapsă în minutul 86, iar echipa lui Cristiano Ronaldo a acumulat 49 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo a fost convocat de Roberto Martinez (49 ani) pentru meciurile Portugaliei cu Liechtenstein și Luxemburg, din preliminariile Campionatului European din 2024.

„Cristiano Ronaldo este un jucător extrem de devotat. Poate aduce experiență lotului și e o figură deosebit de importantă pentru echipă. Nu mă uit la vârsta lui”, a spus Roberto Martinez, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, într-o postare de pe rețelele social media.

Cristiano Ronaldo, called up by Portugal new coach Roberto Martinez for the next UEFA qualifiers ???????? #Portugal

“Cristiano Ronaldo is a very committed player. He can bring experience and is a very important figure for the team. I don't look at age”, Martinez says. pic.twitter.com/0Q9wVTUfUV