S-a îmbogățit după transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, iar acum a luat o decizie radicală: "A fost o mândrie"

Superstarul portughez a fost anunțat oficial drept noul jucător al lui Al Nassr pe 30 decembrie. Cristiano Ronaldo a semnat din postura de fotbalist liber de contract și devine cel mai bine plătit jucător din istoria fotbalului, urmând să încaseze aproximativ 200 de milioane de euro pe an.

Ricardo Regufe a fost cel care l-a reprezentat pe Cristiano Ronaldo la negocierile cu Al Nassr. Şi, conform publicației Marca, portughezul de 43 de ani ar fi încasat un comision de 30 de milioane de euro pentru rolul său de intermediar.

Ricardo Regufe a renunțat la naționala Portugaliei pentru Cristiano Ronaldo



După ruptura de Jorge Mendes, starul lui Al Nassr a ajuns la o înțelegere pentru colaborarea pe plan profesional cu Ricardo Regufe.

Agentul a anunțat că renunță la postul pe care îl avea în cadrul staff-ului tehnic al naționalei Portugaliei de 20 de ani, pentru a se ocupa de cariera lui Cristiano Ronaldo.

"Am trăit momente de neuitat și am legat prietenii pe viață. Am fost prezent la triumful Portugaliei în două turnee majore și am văzut cum Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun jucător din lume.

Le mulțumesc jucătorilor, antrenorilor și staff-ului pentru tot ceea ce am trăit. O nouă etapă începe pentru mine", a scris Regufe pe rețelele de socializare.