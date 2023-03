Cum a descris Cristiano Ronaldo perioada de la Manchester United: „Recunosc!”

A doua aventură a lui Cristiano Ronaldo la Manchester United nu a durat prea mult. Portughezul a părăsit gruparea de pe Old Trafford la finalul lui noiembrie 2022, în urma unui interviu „exploziv” susținut jurnalistului Piers Morgan, în care a atacat clubul.

După ce s-a terminat Campionatul Mondial din Qatar, Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr la începutul lui 2023, unde va încasa sume anuale record! La arabi, starul lusitan a marcat nouă goluri în 10 apariții până acum.

Recent, CR7 a vorbit despre conjunctura în care a fost pus la Manchester United. Portughezul a admis că nu a trecut prin cea mai bună perioadă a carierei sale fotbalistice.

„Manchester United? Când suntem în vârful muntelui, de multe ori nu vedem ce e sub noi. Am trecut printr-o fază proastă a carierei mele, nu am nicio problemă să recunosc asta. Dar viața merge înainte. Am înțeles mai bine cine sunt prietenii buni în momentele dificile”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

