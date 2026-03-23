Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez fac nuntă în august, iar duminică au apărut detaliile contractului lor prenupțial.

Evenimentul din vară are un buget de organizare de 50 de milioane de dolari. Pe lângă costurile ceremoniei, documentul are rolul de a proteja averea de 1,4 miliarde de dolari a fotbalistului portughez.

Sume garantate pentru Georgina

Actele prevăd ca partenera jucătorului să încaseze în fiecare lună suma de 144.000 de dolari. În plus, pe numele ei va fi trecută o vilă evaluată la 5,6 milioane de dolari. Contractul garantează și acoperirea integrală a cheltuielilor pentru vacanțe și a celor legate de stilul de viață al cuplului.

Până în prezent, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez nu au oferit o reacție publică pe marginea acestui subiect apărut în mass-media.