Cristiano Ronaldo câștigă o avere pentru o singură postare pe Instagram

Portughezul rupe plasele în Arabia Saudită, dar este și o adevărată lovitură de imagine pentru clubul Al-Nassr, care-l plătește cu un salariu colosal, de 250 de milioane de euro pe sezon.

Cristiano Ronaldo câștigă o avere cu o singură postare pe Instagram

Pe lângă câștigurile din fotbal, Ronaldo încasează o avere și din afaceri, parteneriate de imagine, dar și din social media, unde experții îi evaluează o singură postare la o sumă incredibilă.

Portughezul are cel mai urmărit cont de Instagram, cu o comunitate de 672 de milioane de urmăritori, iar specialiștii îi evaluează câștigurile la 3,2 milioane de dolari pentru o singură postare, potrivit Marketing Master.

Ronaldo este, de departe, cel mai urmărit de pe Instagram. Al doilea este chiar rivalul de-o viață, Leo Messi, urmat de Selena Gomez, Kylie Jenner și The Rock.

Recent, UD Almeria, unde Ronaldo a devenit recent acționar, a dobândit o creștere importantă pe Instagram după ce înțelegerea a fost oficializată. Într-un timp foarte scurt, clubul a ajuns la un total de 3,3 milioane de urmăritori și este al cincilea cel mai urmărit din fotbalul spaniol, în condițiile în care evoluează în Segunda Division.