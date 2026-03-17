Cristiano Ronaldo câștigă o avere pentru o singură postare pe Instagram

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să se mențină la cel mai înalt nivel.

Portughezul rupe plasele în Arabia Saudită, dar este și o adevărată lovitură de imagine pentru clubul Al-Nassr, care-l plătește cu un salariu colosal, de 250 de milioane de euro pe sezon.

Pe lângă câștigurile din fotbal, Ronaldo încasează o avere și din afaceri, parteneriate de imagine, dar și din social media, unde experții îi evaluează o singură postare la o sumă incredibilă.

Portughezul are cel mai urmărit cont de Instagram, cu o comunitate de 672 de milioane de urmăritori, iar specialiștii îi evaluează câștigurile la 3,2 milioane de dolari pentru o singură postare, potrivit Marketing Master.

Ronaldo este, de departe, cel mai urmărit de pe Instagram. Al doilea este chiar rivalul de-o viață, Leo Messi, urmat de Selena Gomez, Kylie Jenner și The Rock.

Recent, UD Almeria, unde Ronaldo a devenit recent acționar, a dobândit o creștere importantă pe Instagram după ce înțelegerea a fost oficializată. Într-un timp foarte scurt, clubul a ajuns la un total de 3,3 milioane de urmăritori și este al cincilea cel mai urmărit din fotbalul spaniol, în condițiile în care evoluează în Segunda Division.

Cristiano Ronaldo a cumpărat acțiuni la UD Almeria

Decizia portughezului nu este întâmplătoare, în condițiile în care compania saudită SMC Group condusă de Mohamed Al Khereiji deține majoritatea acțiunilor la UD Almeria.

”A fost de mult timp ambiția mea să contribui în fotbal, inclusiv în afara terenului. UD Almeria este un club cu o fundație solidă și un potențial clar de creștere. Abia aștept să susțin următoarea etapă de dezvoltare a clubului împreună cu cei din conducere”, a spus Cristiano Ronaldo.

