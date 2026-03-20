El s-a accidentat la ischiogambier în timpul meciului din Liga Pro Saudita din 28 februarie împotriva formaţiei Al-Fayha.

Cristiano Ronaldo, OUT pentru meciurile Portugaliei cu Mexic și SUA

Selecţionerul echipei naţionale a Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez, a indicat că Cristiano Ronaldo suferă de o „accidentare minoră” într-un interviu acordat presei locale săptămâna aceasta, fără a confirma la momentul respectiv dacă jucătorul în vârstă de 41 de ani va rata meciurile amicale în timpul acestei pauze internaţionale.

Portugalia va înfrunta Mexicul sâmbătă, 28 martie, la Ciuda de Mexico, şi apoi Statele Unite marţi, 31 martie, la Atlanta.

Participarea lui Ronaldo la Cupa Mondială din această vară, din America de Nord, „nu este pusă în pericol”. Jucătorul în vârstă de 41 de ani ar putea fi apt „într-o săptămână sau două”, a declarat Martinez într-o conferinţă de presă.

„La Cupa Mondială, postul de atacant central va fi împărţit de Cristiano Ronaldo şi Gonçalo Ramos. Căutăm un al treilea atacant cu un profil diferit”, a subliniat antrenorul, menţionând posibilitatea lui Gonçalo Guedes, care a fost convocat vineri alături de João Félix, Pedro Gonçalves şi Ricardo Horta, pe lângă extremele Rafael Leão, Francisco Trincão, Francisco Conceição şi Pedro Neto.

La Cupa Mondială, Portugalia a fost inclusă în Grupa K alături de Columbia şi Uzbekistan.

Cealaltă echipă din această grupă va trece printr-un play-off, între Noua Caledonie, Jamaica sau Republica Democrată Congo.

