El e singurul care a prins ultimul titlu la Craiova si a dormit in patul lui Maradona! Povestea lui Nea Aurica, omul care are grija de Mitrita

Maseurul oltenilor i-a crescut pe Balaci si Mitrita si a ajuns in patul lui Maradona!

Nea Aurica ii spun oltenii maseurului, care e de peste 40 de ani la Craiova ! El l-a prins pe Balaci, iar acum are grija de Mitrita !



"Eu as vrea sa nu plece de la Craiova pentru noi, dar pentru el as vrea si maine sa plece!", a declarat Aurel Tufan despre Mitrita.

Intr-un cantonament din Italia, Nea Aurica a dormit in patul lui Maradona!

"In cantonament la Portu San Giorgio, Balaci antrenor era si apartamentul care a fost destinat noua era camera preferata a lui Maradona!", a povestit nea Aurica despre momentul in care a dormit in patul legendei Argentinei.