BREAKING NEWS | Cosmin Contra se pregateste de revenirea pe banca! "A fost aproape de a semna!" Unde este dorit fostul antrenor al lui Dinamo

Antrenorul roman a ramas fara angajament dupa despartirea de Dinamo de la finalul anului trecut.

Liber de contract dupa ce i-a parasit pe "caini" in decembrie, Contra nu duce lipsa de oferte, dupa cum anunta un apropiat de-al sau, Adrian Mihalcea. Bun prieten cu fostul selectioner, caruia i-a fost si secund la nationala, Adi Mihalcea spune ca antrenorul Cosmin Contra se pregateste sa revina. Contra a primit in tot acest timp mai multe oferte si se pregateste sa revina in antrenorat. Mihalcea sustine ca a fost foarte aproape sa semneze cu una dintre echipele care il doresc.

"Noi vorbim destul de des. Relatia noastra de prietenie este aceeasi si a fost aceeasi si inainte sa lucram. Asteapta... a avut contacte, a fost destul de aproape de a semna. Nu am intrebat, pentru ca nu stiu de unde... Asteapta, dar eu sunt ferm convins ca va reveni in antrenorat si va avea rezultatele de dinainte de Dinamo", a declarat Adi Mihalcea la Look Sport.

Zilele trecute, ziaristii de la Marca au scris ca fostul selectioner al Romaniei este dorit pe banca celor de la Logrones, echipa care joaca in Segunda si care trece print-o forma foarte slaba. Potrivit jurnalistilor spanioli, Cosmin Contra era pe lista cu cei care ar fi putut sa-l inlocuiasca pe antrenorul Sergio Rodriguez.