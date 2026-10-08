Presa de la sud de Dunăre scrie că Aleksandar Jankovic (54 de ani), fost antrenor secund la Levski Sofia, este și el o variantă pentru banca primei reprezentative.

Iordănescu Jr este dorit la cârma Bulgariei

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, Iordănescu este principalul favorit pentru postul rămas vacant după demisia lui Aleksandar Dimitrov. Tehnicianul român este liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia, în octombrie 2025, și ar putea reveni în antrenorat luna viitoare. El a mai pregătit CSKA Sofia în 2016, iar cea mai importantă performanță a carierei a venit la naționala României, pe care a calificat-o la EURO 2024 și a dus-o până în optimile de finală.

În mandatul său la prima reprezentativă, Iordănescu a obținut 10 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri, cu un golaveraj de 33-28.

Contracandidatul său are un CV foarte interesant

Jankovic are însă un CV care îl recomandă pentru postul de selecționer. Sârbul a lucrat în Belgia la Lokeren, Mechelen și Standard Liege, a pregătit Steaua Roșie Belgrad în două mandate și a fost selecționer al Serbiei U21.

Din 2018 până în 2024 a lucrat aproape exclusiv în fotbalul chinez, unde a pregătit reprezentativele U19, U20, U22, U23 și prima selecționată. VEZI FOTO MAI JOS