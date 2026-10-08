”Tricolorii” au început în forță partida de pe Arena Națională, la care au asistat peste 49.000 de spectatori, dar tot nordicii au fost cei care au deschis scorul. Gyokeres, starul lui Arsenal, a punctat în minutul 13. Pe parcursul partidei, elevii lui Gică Hagi au mai bifat câteva ocazii periculoase de a înscrie, dar fără succes.

Ionuț Radu (29 de ani), portarul de la Celta Vigo, a fost titularizat în primele două partide ale echipei naționale, cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), și a fost criticat de mai multe voci importante din fotbalul românesc pentru prestația sa.

Costel Pantilimon, despre Ionuț Radu: ”Foarte neinspirat în multe momente”

Costel Pantilimon (39 de ani), fostul portar de la Manchester City, Sunderland, Nottingham Forest sau Watford a urmărit prestațiile titularului din poarta României și a tras concluziile la ”VOYO SPORT LIVE”.

„Ionuț Radu? Foarte neinspirat în multe momente. N-aș spune neapărat greșeli grave, dar greșeli care nu se permit la nivelul ăsta. Otto a fost într-o linie constantă, nimic spectaculos, dar nimic care să te facă să spui că nu-l mai chemi sau n-o să începi cu el.

Nu știu dacă ar fi un moment ”zero” pentru a schimba portarul, nu așa se procedează. Ionuț Radu a avut un sezon bun anul trecut, lucrurile sunt într-o anumită mișcare. La echipa națională, evoluțiile lui n-au fost extraordinare”, a spus Pantilimon, la ”VOYO SPORT LIVE”.

10.000.000 de euro este noua cotă de piață a lui Ionuț Radu, portarul echipei naționale (11 selecții), potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Internaționalul român a fost integralist în toate cele șapte meciuri disputate de Celta Vigo în sezonul curent din La Liga. A încasat șase goluri și a menținut poarta intactă de trei ori.