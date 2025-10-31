Cosmin Contra a câștigat, în această săptămână, titlul de „Antrenorul Etapei“, în Qatar Stars League și, la cum merge echipa sa la ora actuală, această distincție poate fi câștigată de „Guriță“ de mai multe ori pe parcursul acestui sezon.

Când Contra a sosit, la Doha, Al-Arabi era pe penultimul loc al clasamentului, cu niște jucători total demoralizați. În acest context, ce a reușit fostul selecționer e cu adevărat remarcabil! Pentru că, de când Al-Arabi a ajuns pe mâna sa, victoriile curg!

Cosmin Contra a asistat la un final incendiar de meci

Astăzi, în etapa a 8-a, jucătorii lui Contra și-au prelungit seria de vis. Pentru că, după 4-1 cu Al-Duhail și 6-1 cu Lusail în cupă, plus un succes-bombă în campionat, 3-1 cu Al-Sadd, a venit încă o victorie. De această dată, una dramatică, deși Al-Arabi a întâlnit Al-Shahaniya, ultima clasată din Qatar Stars League.

Remiza albă s-a menținut până în minutul 84. Apoi, iordanianul Al-Naimat a luat o acțiune pe cont propriu și a finalizat cu un șut în diagonală, pentru 1-0. După numai trei minute, i-a venit rândul vedetei Michael Olunga să iasă la rampă. Atacantul cotat la 7,5 milioane de euro a dejucat ofsaid-ul și a majorat scorul cu un șut-bombă: 2-0 Al-Arabi.

Așa s-a și terminat meciul, iar echipa lui Contra ocupă locul 8 din 12 în campionat, având 10 puncte. Grijile retrogradării sunt deja departe, în condițiile în care, în Qatar, doar ocupanta ultimului loc pică în liga a doua. La ora actuală, Al-Shahaniya, echipa învinsă astăzi de Al-Arabi, e „lanterna roșie“ cu doar 4 puncte.

