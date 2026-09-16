FOTO Contra, făcut praf în Qatar: „Ai depășit linia roșie!“. Antrenorul român, în mijlocul unui scandal imens

Contra, făcut praf în Qatar: „Ai depășit linia roșie!“. Antrenorul român, în mijlocul unui scandal imens Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul selecționer a intrat în conflict cu un jucător foarte iubit, într-un moment în care rezultatele nu sunt tocmai de partea sa.

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Cosmin ContraAl-ArabiQatar
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Eroul de anul trecut, antrenorul hulit de acum. Cam așa se poate descrie situația lui Cosmin Contra (50 de ani) la Al-Arabi Doha (Qatar).

În octombrie 2025, când Contra a fost numit pe banca acestei formații, Al-Arabi era ciuca bătăilor, pe penultimul loc al clasamentului și amenințată cu retrogradarea. „Guriță“ a redresat situația de o manieră impresionantă, înșirând victoriile. În acel moment, Contra era printre cei mai apreciați antrenori din Qatar Stars League. Astăzi, la aproape un an distanță, românul e sub presiune și tocmai a intrat în colimatorul suporterilor.

Contra, pus la zid din cauza conflictului cu Oussama Tannane

După un debut de sezon un pic sub așteptări, cu o singură victorie și trei egaluri, Cosmin Contra a intrat în conflict și cu un jucător de la Al-Arabi. Vorbim despre marocanul Oussama Tannane (32 de ani), transferat în vară. Mijlocașul african a fost printre cei mai buni jucători de la Al-Arabi, în primele trei partide ale sezonului, contribuind la trei goluri. Apoi însă, a dispărut de pe foaia de joc pentru întâlnirea din weekendul trecut: 0-0 cu Qatar SC.

Excluderea lui Tannane a fost decisă de Contra, după un incident la ultimul antrenament de dinaintea jocului. Concret, marocanul, nervos deja că e mereu rezervă, și-a scos tricoul în timpul unui joc-școală și a dat cu el de pământ. Imediat, a fost trimis la vestiar și scos din lot pentru partida cu Qatar SC.

Între timp, conducerea clubului Al-Arabi a intervenit pentru a detensiona atmosfera. Jucătorul a fost pus să-și ceară scuze față de Contra, iar acesta a fost obligat să-l reprimească pe Tannane în lot. Dar scandalul e departe de final. Pentru că antrenorul român și-a pus suporterii în cap prin acest conflict!

Potrivit presei arabe, fanii lui Al-Arabi au pornit o campanie online împotriva lui Contra. Românului i s-a transmis un mesaj clar: „Ai depășit linia roșie în urma conflictului cu Tannane!“.

Jurnaliștii din Qatar au notat că susținerea suporterilor pentru mijlocașul marocan e atât de puternică, încât aceștia au cerut ca șefii să nu ia nicio măsură pecuniară împotriva jucătorului după episodul care a dus la excluderea sa temporară din lot.

Mai mult decât atât, fanii lui Al-Arabi îi cer lui Contra să renunțe la jucătorul său preferat, spaniolul Pablo Sarabia, pentru a-l include pe Oussama Tannane în primul 11. „Sarabia, un jucător inconsistent, e protejatul lui Contra. În schimb, Tannane face tușa, deși a ajutat echipa, de câte ori s-a apelat la el. Tannane e printre cei mai profesioniști jucători din Qatar și a demonstrat asta de când era la Umm Salal, unde a purtat și banderola de căpitan. E de neacceptat ca Tannane să fie lăsat pe bancă, în timp ce alții sunt în formula de start doar datorită protecției de care se bucură din partea lui Contra“, au transmis fanii în cadrul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Contra are de gestionat o situație dificilă

Pentru Cosmin Contra urmează vremuri grele, la Al-Arabi! Pe lângă faptul că trebuie să gestioneze situația cu Oussama Tannane, el are la dispoziție trei săptămâni pentru a îmbunătăți jocul formației sale. Al-Arabi va reveni în campionat pe 9 octombrie, după pauza competițională prilejuită pentru meciurile echipelor naționale. În etapa a 5-a, echipa lui Contra va da de liderul Al-Sadd, formație pregătită de Răzvan Lucescu.

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