Litoralul românesc devine, în acest weekend, capitala motorsportului, iar Mamaia Rally Show are o grilă stelară de start, cum rar s-a văzut în România, într-o competiție desfășurată pe parcursul a trei zile unde campioni europeni, multipli campioni naționali și unii dintre cei mai rapizi piloți ai noii generații vin la malul mării pentru spectacolul cu acces gratuit care încheie sezonul estival.

Grilă stelară la Mamaia Rally Show

Lista invitaților internaționali este deschisă de spaniolul Efrén Llarena, câștigătorul ediției de anul trecut de la Mamaia și campion european absolut de raliuri în 2024, și de finlandezul Mikko Heikkilä, campion al Finlandei și câștigător de etapă în Campionatul European.

Unul dintre cele mai importante nume care au concurat vreodată în România, italianul Luca Rossetti, va lua startul pe traseul amenajat în nordul stațiunii Mamaia. Acesta are în palmares nu mai puțin de trei titluri de campion european.

Contingentul internațional îi mai cuprinde pe bulgarii Yasen Popov și Martin Surilov, acesta din urmă fiind actualul lider al campionatului de la sud de Dunăre, dar și pe tânărul italian Tommaso Sandrin, aflat în partea superioară a clasamentului Campionatului European de Raliuri.

România răspunde cu numele grele ale raliurilor autohtone, iar în fruntea listei se află Simone Tempestini, de zece ori campion național absolut și campion mondial de juniori în WRC. Alături de el vor lupta Norbert Maior și Andrei Gîrtofan, doi dintre cei mai rapizi piloți români ai momentului, precum și Sebastian Scîrlet, unul dintre reprezentanții noii generații.

La start îi vom revedea și pe foștii campioni naționali Valentin Porcișteanu, Bogdan Marișca și Dan Gîrtofan, care au în palmares, împreună, cinci titluri de campion absolut. Lor li se alătură alte nume cunoscute, precum Vlad Cosma, Cristian Dolofan și Mihai Manole. De altfel, toți campionii naționali absoluți ai României din ultimii 20 de ani vor fi prezenți, în acest weekend, la Mamaia Rally Show.

În total, organizatorii au anunțat 28 de piloți din șapte țări și 16 automobile din categoria Rally2. Competiția se va desfășura pe un circuit mixt, cu porțiuni de asfalt și macadam. Formatul bazat pe dueluri directe promite diferențe infime și confruntări pe care publicul nu are ocazia să le vadă într-un raliu obișnuit.

Dueluri precum Tempestini–Heikkilä, Llarena–Maior sau Rossetti–Gîrtofan sunt doar câteva dintre confruntările pe care le-ar putea produce tabloul competiției. Mamaia Rally Show, powered by B Wash Spălătorie Auto Self Service, va avea traseul amenajat în zona de nord a stațiunii, iar accesul publicului va fi gratuit.

Acțiunea începe vineri, 18 septembrie, cu antrenamente libere programate între orele 10:00 și 17:30. De la ora 18:00, automobilele vor porni în paradă spre Portul Turistic Tomis, unde, între orele 18:30 și 20:00, va avea loc întâlnirea piloților cu publicul.

Sâmbătă începe lupta contra cronometru. După antrenamentele libere, prima manșă se va desfășura între orele 16:00 și 19:00, iar cea de-a doua, între 19:00 și 22:00.

Verdictul va veni duminică. A treia manșă este programată între orele 13:00 și 15:00, după care, între 15:00 și 17:00, va urma punctul culminant al competiției: sferturile de finală, semifinalele și finala. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 17:30.