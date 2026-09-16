GALERIE FOTO Zverev, descusut de jurnaliști: „Te crezi cel mai bun din lume acum?” Cum a răspuns germanul, după câștigarea US Open

Zverev, descusut de jurnaliști: „Te crezi cel mai bun din lume acum?” Cum a răspuns germanul, după câștigarea US Open Tenis
Marcu Czentye
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Alexander Zverev, întrebat dacă se consideră mai bun decât Sinner și Alcaraz, după câștigarea US Open 2026.

TAGS:
Alexander ZverevJannik SinnerCarlos Alcarazcel mai bunTenis ATPUS Open 2026
Din articol

Anul 2026 se încheie peste așteptări, pentru Alexander Zverev, indiferent de modul în care vor decurge ultimele săptămâni ale stagiunii.

Fie că va reuși ori nu să îl depășească pe Jannik Sinner în clasamentul ATP, pentru urcarea în premieră pe locul întâi al ierarhiei mondiale, Zverev s-a declarat mulțumit de sezonul în care a reușit să își apropie nu doar primul, ci și al doilea titlu de mare șlem în palmares.

Zverev, două titluri de mare șlem cucerite în 2026. Sinner și Alcaraz, câte unul

Campion la Roland Garros, Zverev și-a respectat statutul de principal favorit la Flushing Meadows, unde a profitat de absența liderului mondial, Sinner.

În conferința de presă organizată după finala cu Ben Shelton, încheiată 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2, după 3 ore și 33 de minute, Zverev a fost testat de un jurnalist, care l-a întrebat cum își percepe superioritatea, în circuitul ATP.

Zverev se consideră doar pe moment cel mai bun tenismen din lume

„Punând la o parte modestia și clasamentul, crezi că ești cel mai bun tenismen din lume, la ora actuală?”, a fost întrebarea adresată lui Alexander Zverev, după câștigarea US Open 2026.

Din postura de cel mai bun tenismen al sezonului 2026, în turneele de mare șlem, Alexander Zverev a replicat, spunând: „Nu știu cum să răspund. Trebuie toate luate în considerare. Cu Jannik Sinner accidentat, iar Carlos Alcaraz, revenit în circuit, după patru luni, chiar acum, probabil, da. Cu amândoi sănătoși, în formă maximă, poate că nu. Dar, dacă ne referim strict la momentul de față, cu Sinner accidentat, iar Alcaraz, revenit după accidentare, poate că sunt.

În urmă cu patru-cinci luni, când ambii erau apți de joc, nu eram. Pierdeam tot timpul în fața lui Jannik. Dacă toată lumea e sănătoasă, cred că Jannik e cel mai bun, atât de simplu,” a răspuns Zverev.

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz

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Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
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Zverev nu se consideră talentat la tenis

Comparându-se cu alți tenismeni, Alexander Zverev crede că este produsul miilor de ore încheiate pe teren, în sala de forță sau pe pista de atletism.

Jucătorul german nu se consideră talentat, ci mai degrabă suficient de muncitor pentru a ajunge la nivelul practicat, în acest an, la Paris și New York.

„Am spus-o în trecut, nu cred că sunt cel mai talentat. Nu cred că am vreun talent primit de la Dumnezeu, cum au alții.

Tenisul meu provine din multele ore petrecute pe teren, la antrenamente, în sala de forță și pe pistă. Așa am ajuns să joc tenisul pe care îl pot practica azi,” a adăugat Alexander Zverev, în aceeași conferință de presă.

Alexander Zverev

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