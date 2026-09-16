Astăzi, de la 20:30, la MasterChef, cei 24 de concurenți care au trecut de bootcamp și confruntări intră în bucătăria show-ului și încep oficial lupta pentru marele trofeu și premiul de 75.000 de euro. Prima probă îi scoate din platou și îi duce pe Calea Victoriei, unde o ceartă neașteptată izbucnește între Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Motivul? Creveții.

Adrian Necula, Adrian Zamfir, Alex Florescu, Alexandru Balaban, Alexandru Mercea, Andrei Bobelică, Andrei Rimmel, Ayan Maftei, Belinda Liu, Cătălin Farcaș, Ema Petre Viziru, Florin Candrea (Giani), Florina Grozavu, Mara Ognean, Maria Boroghină, Mariana Nenu, Mohannad Zaid, Nicoleta Voicu, Petrică Tambac, Ramona Crăciunescu, Rareș Brădățan, Rareș Mititelu, Roxana Iepan și Valentin Geamănu sunt cei 24 de concurenți care au obținut șorțul MasterChef și intră oficial în bucătărie.

Astăzi, de la ora 20:30, concurenții vor avea parte de prima provocare majoră: vor găti pe echipe, conduși de cei trei chefi. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu își vor alege concurenții și vor începe să lupte, alături de ei. Pe Calea Victoriei, unul dintre cele mai cunoscute și aglomerate locuri din București, concurenții trebuie să pregătească burgeri, garnitură și sos, în doar o oră și jumătate. Preparatele vor fi gustate și votate chiar de trecătorii aflați pe Calea Victoriei.

Dar înainte ca farfuriile să ajungă la degustare, tensiunea atinge cote alarmante, nu între concurenți, ci între chefi. Totul pornește de la ingrediente, mai exact de la creveți. Florin Dumitrescu îl întreabă pe Sorin Bontea dacă a luat toți creveții, iar răspunsul acestuia aprinde rapid discuția: „Nu, i-a luat grasul”, va răspunde acesta. În momentul în care Cătălin Scărlătescu intervine, discuția se transformă rapid într-o ceartă. Sorin încearcă să pună lucrurile la punct: „Ia mâna de aici, sunt pentru toată lumea. Cătăline, vorbesc serios. Nu e normal ce faci, nu ești mai cu moț ca toți. Vorbim ceva și tu o arzi aiurea în tramvai. Faci ca sezonul trecut, tu trebuie să fii mai cu moț decât fiecare, tu nu poți să faci ca toată lumea. Adică doi sunt proști și tu ești ăla deștept. Nu, ești nesimțit și atâta tot”, îi va spune Sorin Bontea lui Cătălin Scărlătescu. Unde va duce cearta dintre cei doi și ce-l va face pe Cătălin să spună „El tot timpul vrea să vină să ia ingrediente de la alții. E lipsă de imaginație, ce să-i fac?”, vedem în câteva ore.

Cine va reuși să-și construiască o echipă puternică, cine va face cele mai apreciate preparate și, mai ales, dacă disputa dintre Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu se va opri la creveți, aflăm astăzi, de la 20:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

MasterChef România - Prinde gustul competiției!