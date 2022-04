"Budi" spune că urmărea constant meciurile Barcelonei în perioada în care Leo Messi evolua pe Camp Nou, fiind fascinat de calitățile argentinianului, însă după decizia luată de septuplul câștigător al Balonului de Aur, aceea de a pleca la PSG, a rămas fără o echipă favorită în străinătate.

Constantin Budescu, fost fan al Barcelonei

După transferul lui Messi la PSG, nici Barcelona și nici formația franceză nu au înregistrat rezultatele dorite în Liga Campionilor. Catalanii au părăsit competiția încă din faza grupelor, iar gruparea de pe Parc des Princes, cu tripleta ofensivă formată din Messi, Neymar și Mbappe, a fost eliminată în optimi de Real Madrid.

"Când eram mic, nu aveam o echipă preferată. Acum am avut-o pe Barcelona, până să plece Messi. Acum nu mai am. A plecat și a distrus două echipe ca să spun așa. Nici înainte nu țineam, dar îmi plăcea să mă uit la meciurile Barcelonei pentru că juca Messi și îmi plăcea foarte mult. Acum am văzut două meciuri ale Barcelonei de când a venit și Xavi și au început să revină puțin la ce a fost înainte.

Eu îl prefer pe Messi între el și Ronaldo. Înainte îmi plăcea foarte mult de Totti, dar s-a retras", a spus Constantin Budescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Leo Messi a petrecut 21 de ani la Barcelona, reușind să acumuleze 778 de meciuri, 672 de goluri și 303 pase decisive la prima echipă. Cel mai bun marcator din istoria catalanilor și-a trecut în cont numeroase trofee cu echipa de pe Camp Nou, inclusiv patru Ligi ale Campionilor și 10 titluri în La Liga.

În acest sezon, primul la PSG, Messi a jucat până acum în 29 de meciuri, a marcat opt goluri și a oferit 13 pase decisive.