Promovarea le-a adus abonamente pe viață la un site de escorte

AC Palermo și-a început activitatea în Terza Categoria (divizia a 9-a) și a câștigat promovări în Seconda Categoria, Prima Categoria, Promozione, Eccellenza și Serie D. După ultima reușită, accederea în cea de-a patra divizie a fotbalului italian, echipa a primit un premiu special.

Jucătorilor li s-a adus pe teren un plic uriaș în care se găsea anunțul că jucătorii au primit abonament premium pe viață la un site-ul de escorte, de către o companie care este sponsorul principal al echipei. Căpitanul Giuseppe Rina a declarat că "nu vom uita niciodată această zi. A fost un sezon în care am muncit din greu, iar acum s-a terminat cu zâmbete și o mare surpriză".



A ajuns al doilea cel mai iubit club din Palermo

Athletic Club Palermo este un club înființat în 2012, sub numele Resuttana San Lorenzo, care evoluează pe Stadio "S. Favazza" (3.266 de locuri), din Terrasini, Sicilia. Clubul este condus de Gaetano Conte, iar echipa este antrenată de Filippo Raciti, în timp ce vedetele lotului sunt Antonio Di Gaudio (ex- Parma, Hellas Verona, Chievo, Avellino), Roberto Crivello (ex- Juventus, Frosinone, Spezia, Palermo, Padova) și Antonio Mazzatta (ex - Lecce, Pescara, Crotone, Cesena, Catania, Palermo, Bari).



Clubul a devenit rapid a doua echipă în sufletul microbiștilor din Palermo, mai ales după ce Palermo Football Club (fosta U.S. Citta di Palermo) a fost preluată de holdingul City Football Group. Acesta deține și o echipă bună de futsal, dar și câteva grupe excelente de juniori cu rezultate bune la nivel regional. De asemenea, gruparea siciliană are în plan crearea Cittadella dello Sport în localitatea Capaci, viitorul cantonament modern al echipei, formația urmând să dispute meciurile de pe teren propriu pe Campo Antonino Cardinale.