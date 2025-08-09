Ștefan Senciuc, tânărul fundaș dreapta transferat zilele trecute de CFR Cluj de la Venezia, nu va continua în acest sezon la echipa lui Dan Petrescu.

Fotbalistul de 18 ani a fost împrumutat la ASA Târgu Mureș, fosta Unirea Ungheni, formație înscrisă în Liga 2.

”Fundașul 🇷🇴 Ștefan Senciuc este împrumutat de formația noastră de la 🚆CFR Cluj pentru sezonul ce tocmai a început.

Românul de 18 ani a semnat în această vară cu formația clujeană după ce a evoluat pentru echipele de juniori ale celor de la 🇮🇹Venezia”, a anunțat ieri FC ASA Târgu Mureș pe rețelele de socializare.

De altfel, Senciuc este în lot pentru meciul mureșenilor cu CSC Șelimbăr de astăzi.

