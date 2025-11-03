Echipa sa, aflată pe locul 16 în campionat, a suferit o nouă înfrângere, 0-1 pe terenul celor de la Entella, într-un meci disputat sâmbătă, 1 noiembrie 2025.



Prestația fotbalistului român, care a fost titular dar a fost înlocuit în minutul 60, a fost aspru criticată de jurnaliștii italieni. Publicația TMW i-a acordat lui Ilie una dintre cele mai mici note de pe teren, 5.



Descrierea italienilor a fost dură: "Spre deosebire de colegul său (Pellegri), atacantul lui Empoli a fost complet străin de schemele ofensive pe toată durata meciului său, complet pe dinafară".



Doar portarul s-a salvat



De altfel, întreaga echipă a lui Empoli a fost o dezamăgire, cu excepția portarului Fulignati, notat cu 8 pentru "trei miracole" care au împiedicat un scor mult mai mare.



Antrenorul Alessio Dionisi a primit și el nota 5, fiind criticat că "nu reușește să dea un chip propriei echipe, suferind în fața adversarilor din primul până în ultimul moment". Sursa italiană a subliniat că Empoli a avut "o singură concluzie (șut) în toate cele 90 de minute", o statistică ce ilustrează perfect prestația ofensivă modestă a echipei, inclusiv a lui Rareș Ilie.