Românul de la Young Boys nu s-a ferit să o spună! Cum vede duelul cu FCSB: „Pleacă favoriți”

„Roș-albaștrii” vor avea o partidă complicată cu formația din Elveția, Young Boys, iar partida din faza ligii din Europa League se va juca pe Arena Națională, joi, de la ora 19:45.

Unul dintre oamenii din staff-ul elvețienilor este român și a vorbit despre duelul dintre cele două formații.



Zoltan Kadar: „Pleacă favoriți cei de la FCSB”



Zoltan Kadar este antrenor secund la Young Boys și o va întâlni pe FCSB în meciul de joi.

Fostul jucător de la Dinamo și ”U” Cluj a scos în evidență faptul că FCSB este echipa favorită în acest duel, motivând că „roș-albaștrii” au reușit să își câștige duelul din prima rundă cu Go Ahead Eagles, în timp ce elvețienii au pierdut clar cu Panathinaikos, scor 1-4.

„Noi am început competiția cu o înfrângere, FCSB cu o victorie. Pleacă favoriți. Cu Panathinaikos, am primit goluri dintr-o jumătate de ocazie, toată echipa a fost șocată.

Am avut ocazii, dar până la urmă am pierdut și meritam să pierdem. Anul trecut, FCSB a ajuns până în optimile acestei competiții. Noi am jucat în Liga Campionilor, într-adevăr, împotriva unor echipe puternice, dar am stabilit record negativ, cu zero puncte.

Cred că experiența pe care o au jucătorii de la FCSB îi plasează în poziția de favoriți. Dar avem șansa noastră de care trebuie să profităm. Young Boys e pe 2 în campionat.

Chiar înainte de Lugano - CFR am subliniat că pentru mine Lugano a jucat cel mai bun fotbal din Elveția, chiar dacă nu a luat campionatul”, a declarat Kadar pentru DigiSport.

