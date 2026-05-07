Situație incertă pentru internaționalul român! Transferul de senzație este în pericol

Situație incertă pentru internaționalul român! Transferul de senzație este în pericol Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Marin spera la un transfer de senzație în această vară. Mijlocașul defensiv va pleca de la Pisa după opt ani, la finalul sezonului, atunci când contractul îi va expira. 

TAGS:
marius marinPisaSevillaaccidentareTransfer
Din articol

Internaționalul român s-a aflat pe lista celor de la Sevilla, însă tratativele dintre fotbalist și gruparea din La Liga au încetinit după accidentarea suferită de Marius Marin în meciul câștigat de Pisa împotriva celor de la Cagliari, scor 3-1, când fotbalistul a acuzat dureri puternice în zona genunchiului. 

Situație incertă pentru Marius Marin! Transferul la Sevilla, în pericol

  • Marius marin 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Deși se vehicula că accidentarea este una superficială și că mutarea este încă în picioare, nu au mai apărut detalii noi despre transferul la Sevilla. O veste proastă a venit însă în cursul zilei de joi. Italienii de la vtrend.it susțin că sezonul lui Marius Marin este practic încheiat și că nu va mai juca în această stagiune, astfel că andaluzii se pot răzgândi în ceea ce privește transferul jucătorului român.

Marin se confruntă cu o situație mult mai complicată. Mijlocașul se confruntă de ceva timp cu o accidentare la genunchi, care continuă să îi limiteze volumul de pregătire, iar sentimentul este că finalul sezonului ar putea fi serios pus în pericol. Cu doar trei meciuri rămase până la încheierea sezonului, cresc temerile că românul ar putea fi indisponibil”, au scris italienii.

Pe de altă parte, publicația La Nazione notează că Marius Marin va avea șansa să își ia rămas bun de la fani pe teren. 

Jucătorii care au suferit accidentări în ultimele săptămâni vor rămâne sub observație. Sunt trei la număr, iar probabil doar unul are cu adevărat șanse reale să se recupereze la timp pentru a prinde convocarea la meciul din deplasare împotriva lui Cremonese: Marius Marin, care și-a încheiat practic recuperarea după o accidentare la ligamentul colateral al genunchiului. Jucătorul, al cărui contract expiră în iunie, este foarte aproape de finalul șederii sale de mai mulți ani la Pisa. Cel mai selecționat jucător străin din istoria clubului și-ar dori însă să revină pe teren pentru a-și demonstra dragostea și recunoștința față de club și suporteri”, au notat jurnaliștii din ”Cizmă”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Arsenal pregătește o trădare uriașă în Premier League: liderul rivalei!
Arsenal pregătește o trădare uriașă în Premier League: liderul rivalei!
Yann Sommer și-a găsit echipă! Cu cine semnează după despărțirea de Interul lui Chivu
Yann Sommer și-a găsit echipă! Cu cine semnează după despărțirea de Interul lui Chivu
Balint nu-i uită pe cei care nu mai sunt: „Ienei știa să ne mobilizeze, Duckadam a făcut o minune” | 40 de ani de la Sevilla '86
Balint nu-i uită pe cei care nu mai sunt: „Ienei știa să ne mobilizeze, Duckadam a făcut o minune” | 40 de ani de la Sevilla '86
Un club din Italia, ajutat de Drake! Rapperul canadian întinde o mână de ajutor
Un club din Italia, ajutat de Drake! Rapperul canadian întinde o mână de ajutor
Noapte agitată pentru Andrei Rațiu la Strasbourg înaintea meciului decisiv pentru finala Conference League
Noapte agitată pentru Andrei Rațiu la Strasbourg înaintea meciului decisiv pentru finala Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Adio, Liverpool! Alisson a bătut palma cu noua sa echipă

Adio, Liverpool! Alisson a bătut palma cu noua sa echipă



Recomandarile redactiei
Balint nu-i uită pe cei care nu mai sunt: „Ienei știa să ne mobilizeze, Duckadam a făcut o minune” | 40 de ani de la Sevilla '86
Balint nu-i uită pe cei care nu mai sunt: „Ienei știa să ne mobilizeze, Duckadam a făcut o minune” | 40 de ani de la Sevilla '86
Yann Sommer și-a găsit echipă! Cu cine semnează după despărțirea de Interul lui Chivu
Yann Sommer și-a găsit echipă! Cu cine semnează după despărțirea de Interul lui Chivu
Generația chirurgiei estetice: cum arăta Aryna Sabalenka (1 WTA) în urmă cu cinci ani
Generația chirurgiei estetice: cum arăta Aryna Sabalenka (1 WTA) în urmă cu cinci ani
Noapte agitată pentru Andrei Rațiu la Strasbourg înaintea meciului decisiv pentru finala Conference League
Noapte agitată pentru Andrei Rațiu la Strasbourg înaintea meciului decisiv pentru finala Conference League
Arsenal pregătește o trădare uriașă în Premier League: liderul rivalei!
Arsenal pregătește o trădare uriașă în Premier League: liderul rivalei!
Alte subiecte de interes
Ioan Becali anunță: ”5.000.000 de €! Suntem în discuții”
Ioan Becali anunță: ”5.000.000 de €! Suntem în discuții”
Șucu și Moldovan încearcă transferul verii în SuperLigă! Ioan Becali confirmă: "I-am propus ceva"
Șucu și Moldovan încearcă transferul verii în SuperLigă! Ioan Becali confirmă: "I-am propus ceva"
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Adrian Rus și Marius Marin nu au participat la primul antrenament al Pisei din acest sezon. Anunțul italienilor
Adrian Rus și Marius Marin nu au participat la primul antrenament al Pisei din acest sezon. Anunțul italienilor
Erik Lamela, pas uriaș în spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
Erik Lamela, pas uriaș în spate! Unde a ajuns să joace la 32 de ani
Schimbări uriașe la Sevilla! Antrenor demis și contract pe viață unui jucător
Schimbări uriașe la Sevilla! Antrenor demis și contract pe viață unui jucător
CITESTE SI
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

stirileprotv O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

stirileprotv Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!