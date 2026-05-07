Situație incertă pentru internaționalul român! Transferul de senzație este în pericol

Internaționalul român s-a aflat pe lista celor de la Sevilla, însă tratativele dintre fotbalist și gruparea din La Liga au încetinit după accidentarea suferită de Marius Marin în meciul câștigat de Pisa împotriva celor de la Cagliari, scor 3-1, când fotbalistul a acuzat dureri puternice în zona genunchiului.

Deși se vehicula că accidentarea este una superficială și că mutarea este încă în picioare, nu au mai apărut detalii noi despre transferul la Sevilla. O veste proastă a venit însă în cursul zilei de joi. Italienii de la vtrend.it susțin că sezonul lui Marius Marin este practic încheiat și că nu va mai juca în această stagiune, astfel că andaluzii se pot răzgândi în ceea ce privește transferul jucătorului român.

”Marin se confruntă cu o situație mult mai complicată. Mijlocașul se confruntă de ceva timp cu o accidentare la genunchi, care continuă să îi limiteze volumul de pregătire, iar sentimentul este că finalul sezonului ar putea fi serios pus în pericol. Cu doar trei meciuri rămase până la încheierea sezonului, cresc temerile că românul ar putea fi indisponibil”, au scris italienii.

Pe de altă parte, publicația La Nazione notează că Marius Marin va avea șansa să își ia rămas bun de la fani pe teren.

”Jucătorii care au suferit accidentări în ultimele săptămâni vor rămâne sub observație. Sunt trei la număr, iar probabil doar unul are cu adevărat șanse reale să se recupereze la timp pentru a prinde convocarea la meciul din deplasare împotriva lui Cremonese: Marius Marin, care și-a încheiat practic recuperarea după o accidentare la ligamentul colateral al genunchiului. Jucătorul, al cărui contract expiră în iunie, este foarte aproape de finalul șederii sale de mai mulți ani la Pisa. Cel mai selecționat jucător străin din istoria clubului și-ar dori însă să revină pe teren pentru a-și demonstra dragostea și recunoștința față de club și suporteri”, au notat jurnaliștii din ”Cizmă”.