Campionatul Mondial de gimnastică de la Rotterdam s-a încheiat duminică, cu ultimele finale pe aparate. România nu a trecut de calificări.

România nu a reuşit, în premieră, nicio calificare în finalele feminine individuale, iar la echipe s-a clasat pe locul 19. La masculin, Nicholas Ţarcă a fost singurul reprezentant al României şi s-a clasat pe locul 80 la individual-compus.

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 11 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Medaliaţii cu aur ai Campionatului Mondial din 2026 sunt:

Echipe: China (feminin) şi Japonia (masculin);

Individual-compus: Skye Blakely (SUA) şi Daiki Hashimoto (Japonia);

Aparate:

Masculin: sol - Frederick Richard (SUA), cal cu mânere - Hamlet Manukyan (Armenia), inele – Xingyu (China), sărituri – Artur Davtyan (Armenia), paralele – Jingyuan Zou, bară fixă - Chia-Hung Tang (Taipei);

Feminin: sărituri – Rebeca Andrade (Brazilia), paralele – Kaylia Nemour (Algeria), bârnă – Kaylia Nemour (Algeria) şi sol – Claire Pease (SUA).

La Jocurile Olimpice din 2028 au obţinut calificarea directă medaliatele pe echipe - China, SUA şi Japonia (feminin), Japonia, Rusia (sub steag neutru) şi China (masculin).

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