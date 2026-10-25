Universitatea Craiova urmărește cu sufletul la gură situația din Orientul Mijlociu! Pentru că atacantul Assad Al-Hamlawi (25 de ani) a devenit, începând cu luna trecută, un om de bază în naționala Palestinei.

Grație celor cinci goluri marcate în amicalele cu Noua Zeelandă (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0), vârful oltenilor și-a câștigat deja locul în echipa Palestinei pentru Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită). Nu e însă o veste tocmai bună pentru Universitatea, în condițiile în care gruparea din Bănie riscă să-l piardă pe Al-Hamlawi pentru o lună, în funcție de cât de departe va merge naționala Palestinei în turneul final continental.

Dar până să se lămurească, în privința duratei absenței lui Al-Hamlawi cu ocazia Cupei Asiei, Universitatea va avea alte emoții cu atacantul de 25 de ani. Pentru că, luna viitoare, vârful de 1,88 de metri va fi nevoit să facă o deplasare periculoasă, într-o zonă „fierbinte“ a lumii.

Selecționerul Palestinei a anunțat includerea lui Al-Hamlawi în lot pentru turneul de la Basra

Ca o altă etapă a pregătirilor pentru Cupa Asiei, palestinienii vor evolua în cadrul „Basra Friendly Tournament“, în Irak. Aici, în perioada 9-17 noiembrie, mini turneul amical va începe cu aceste partide:

*Iran – Palestina

*Irak – Liban

Apoi, învingătoarele vor juca în meciul pentru trofeu, iar învinsele în finala mică. Astăzi, selecționerul Palestinei, Ihab Abu Jazar (46 de ani), a anunțat lista stranierilor care vor participa la întrecerea amicală găzduită de Basra. Printre ei se află și Assad Al-Hamlawi. În momentul în care s-a referit la atacantul Craiovei, Ihab Abu Jazar a făcut și o dezvăluire spectaculoasă.

„Assad a fost asaltat de propuneri. I s-a oferit șansa de a juca pentru alte echipe naționale. Și ar fi fost eligibil, dar el a dorit să joace pentru naționala Palestinei. Assad e un fiu al Palestinei. Și ne mândrim cu el“, a afirmat selecționerul în vârsta de 46 de ani.

Declarația lui Ihab Abu Jazar vine în contextul în care Al-Hamlawi s-a născut și a crescut în Suedia. Tatăl său e palestinian, iar mama lui e suedeză. Așadar, în mod cert, atacantul Craiovei ar fi avut ocazia de a evolua pentru Suedia, după cum a lăsat de înțeles Ihab Abu Jazar. Acum însă, după ce a îmbrăcat tricoul Palestinei, Al-Hamlawi a devenit o mare vedetă în țara tatălui său. De altfel, evoluțiile sale, la Craiova, sunt urmărite de palestinienii din întreaga lume.