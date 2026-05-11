Gestul petrecut sub ochii lui Coman, șocant pentru Florinel: fostul star al FCSB-ului, față în față cu unul dintre „greii“ planetei Fotbal extern
La capătul unui alt sezon dezamăgitor, în care a jucat foarte puțin, fiind „a cincea roată la căruță“ la Al-Gharafa, Florinel Coman (28 de ani) și-a trecut în CV un trofeu.

Dacă mai exista vreun dubiu că Florinel Coman e un jucător de care Al-Gharafa se va debarasa, în vară, confirmarea definitivă a venit, în această lună.

Fostul golgheter al FCSB-ului a „reușit“ să încheie sezonul 2025-2026 cu un bilanț groaznic: 0 minute în cele trei meciuri din sferturile, semifinalele și finala Amir Cup! Toate câștigate de Al-Gharafa cu Coman lăsat pe bancă!

De acum, urmează să fie stabilite doar condițiile plecării lui Florinel de la Al-Gharafa. Iar aici, românul poate să aibă parte de o despărțire profitabilă, după cum Sport.ro a explicat aici.

Florinel Coman, față în față cu Emirul din Qatar

Sâmbătă, după ultimul act din Amir Cup 2026, meci în care Al-Gharafa a zdrobit Al-Sadd cu 4-1, pe stadionul Khalifa din Doha a avut loc o ceremonie spectaculoasă. Aici, cele două formații au fost premiate de unul dintre „greii“ planetei, Șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, Emirul din Qatar, omul care decide tot în micuțul stat din zona Golfului Persic.

Pe imaginile de mai jos, se poate vedea cum un Coman descumpănit, vizibil deranjat că a fost lăsat pe bancă încă o dată, i-a strâns mâna Emirului și și-a văzut de drum.

Până la acest moment, Coman a asistat și la un gest bizar pentru un european. Pentru că, înainte ca jucătorii celor două echipe să ajungă față în față cu Șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, prin fața acestuia au trecut oficialii celor două formații. 

La un moment dat, unul dintre șefii lui Al-Gharafa s-a oprit în fața Emirului și și-a frecat nasul de nasul acestuia. Acest gest e unul des întâlnit în Qatar între bărbați, fiind o expresie de respect, prietenie și apreciere.

"Uraniu fără reacție". Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
