Cine va fi căpitanul Franței după retragerea lui Hugo Lloris. "Îndeplinește condițiile. Chiar și fără banderolă e un lider"

Presa din Franța a avansat de ieri trei nume de jucători care ar putea deveni căpitani: Varane, Griezmann sau Mbappe.

Kylian Mbappe va avea o uriaşă responsabilitate pe umerii săi dacă va prelua banderola de căpitan al naţionalei de fotbal a Franţei după retragerea internaţională a lui Hugo Lloris, portarul şi căpitanul Les Bleus, a spus antrenorul lui PSG, Christophe Galtier.

Cine va fi noul căpitan al Franței

Galtier a spus că evită să-i dea vreo sugestie selecţionerului Didier Deschamps cu privire la noul căpitan al echipei. La 24 de ani, Mbappe are deja 66 de selecţii pentru Les Bleus, marcând 36 de goluri. Mbappe a câştigat Cupa Mondială în 2018 cu Franţa şi a marcat un hat-trick împotriva Argentinei în finala din 2022, în care Franţa a pierdut.

Lloris a deţinut banderola de căpitan al Franţei timp de zece ani. Fundaşul lui Manchester United, Raphael Varane, este un alt candidat puternic pentru acest rol, conform presei franceze, el fiind vicecăpitan la CM 2022 din Qatar.

"Nu sunt antrenorul echipei naţionale. Nu mă voi implica în discuţiile privind viitorul căpitan al Franţei. Uneori, căpitanul Franţei are o anumită vârstă şi un anumit număr de selecţii. Kylian Mbappe îndeplineşte condiţiile, are performanţe incredibile, dar n-am vorbit cu el dacă ar vrea sau nu să fie căpitanul naţionalei. Desigur, aceasta este o responsabilitate uriaşă. Nu eu sunt cel care va decide cine va fi următorul purtător al banderolei. Chiar şi fără banderolă, el este un lider", a spus Galtier.

Portarul Hugo Lloris, căpitanul campioanei mondiale din 2018 şi jucătorul cu cele mai multe selecţii din istoria echipei Franţei (145), a anunţat într-un interviu că se retrage din selecţionata naţională.

''Nu e uşor să anunţi aşa ceva, dar după 14 ani în care am apărat acest tricou, pe care l-am purtat cu o imensă plăcere, cu mândrie, simţ al datoriei şi responsabilitate, cred că am ajuns la final'', a declarat portarul de 36 de ani, care a jucat finala Cupei Mondiale 2022 în urmă cu trei săptămâni, în Qatar.

Laurent Blanc îl numise căpitan pe Lloris

Internaţional din 2008, Lloris a primit banderola de căpitan al echipei naţionale din partea lui Laurent Blanc, care îi succedase lui Raymond Domenech după fiascoul de la Knysna din 2010 (Cupa Mondială din Africa de Sud). Actualul selecţioner, Didier Deschamps, a făcut din Lloris un om de bază al echipei Franţei, având ca puncte culminante finala EURO 2016, titlul mondial din 2018 şi finala CM 2022, pierdută în faţa Argentinei la loviturile de departajare (2-4).

După 14 ani la echipa naţională, ''vine un moment în care trebuie să ştii să predai ştafeta'', a declarat Lloris în L'Equipe. ''Cred că echipa e pregătită să continue drumul'', a mai spus Lloris, care l-a menţionat ca succesor pe Mike Maignan, portarul echipei AC Milan.

Maignan (27 ani), care nu a putut participa la CM 2022 din cauza unei accidentări, este aşteptat să fie titularul postului la echipa Franţei în preliminariile EURO 2024, care vor debuta în martie.

Lloris: "Am sentimentul că am dat totul!"

''Am sentimentul că am dat totul, că am avut rolul meu în această aventură, dar nu vreau să ajung în momentul în care voi da mai puţin. Prefer să plec când sunt încă sus, după ce am ajutat echipa Franţei să ajungă în finala Cupei Mondiale'', a mărturisit Lloris, care îşi va continua cariera la clubul englez Tottenham. Agerpres