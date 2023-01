Hugo Lloris face lumină despre plecarea lui Karim Benzema de la Campionatul Mondial din Qatar: „Am fost cu toții puțin surprinși!”

Karim Benzema (35 ani) nu a jucat niciun minut la Campionatul Mondial din Qatar. Căpitanul lui Real Madrid s-a accidentat chiar în cantonamentul premergător turneului final și nu a mai apucat să joace niciun minut pentru Franța.

Hugo Lloris, noi precizări despre plecarea lui Karim Benzema din cantonamentul Franței de la Campionatul Mondial

În cele din urmă, Karim Benzema a anunțat oficial că se retrage de la echipa națională. La scurt timp l-a urmat și Hugo Lloris (36 ani). Însă, căpitnaul „cocoșilor galici” nu a vrut să plece fără să lămurească situația colegului său de la Campionatul Mondial din Qatar.

Hugo Lloris a precizat că tot lotul Franței a fost total surprins de plecarea lui Karim Benzema din cantonament. Acesta mărturisește că momentul s-a produs rapid și că jucătorii au fost anunțați doar că deținătorul Balonului de Aur nu mai este în lot.

„La Karim am fost cu toții puțin surprinși. Ce am trăit noi, jucătorii, cu plecarea lui a fost așa: te antrenezi seara, el se accidenteaza, te culci, iar a doua zi cand te trezești ți se spune că a plecat.Totul s-a intamplat atât de repede... A fost prezentat-o ca o problemă medicală, iar noi, jucatorii, am aflat dimineața, într-o perioadă în care ceva se întâmpla aproape în fiecare zi”, a declarat Hugo Lloris pentru RMC Sport.

Fotbalistul cu 145 de selecții pentru Franța a ținut să puncteze cât de important era Karim Benzema pentru naționala pregătită de Didier Deschamps (54 ani). Totodată, Hugo Lloris a infirmat încă o dată informația cum că plecarea atacantului de la Real Madrid a fost un sabotaj al mai mult jucători.

„Sunt o mulțime de lucruri care s-au spus, fie false sau ridicole. Atmosfera era foarte bună înainte de a pleca, și foarte bună după, și chiar s-a implicat. Dar am fi preferat cu toții ca Balonul de Aur, când vedem ce a făcut de la revenire, să fie alături de noi. Este un atu major!

Informația că l-am fi împins să plece este complet falsă și nu văd unde vrem să ajungem. A fost esențial timp de 18 luni, ne-a ajutat să câștigăm Liga Națiunilor, întoarcerea lui ar fi fost doar pozitivă. Este cu adevărat necinstit să pretindem că unii dintre noi au fost în stare să favorizeze plecarea lui. Când am fi făcut-o? Cum am fi făcut-o?”, a mai spus Hogo LLoris.

Karim Benzema putea să joace din sferturile Campionatului Mondial pentru Franța

Pe parcursul Campionatului Mondial au apărut tot mai multe zvonuri, cum că Benzema ar fi putut fi utilizat de Didier Deschamps în fazele superioare ale competiției. Iar această informație este întărită de spusele lui Daniel Riolo, jurnalist RMC Sport. Acesta susține că deținătorului Balonului de Aur i s-a comunicat să forțeze la antrenamente, iar din această cauză accidentarea a recidivat. Cu toate acestea, Karim Benzema era apt de joc pentru sferturi.

„Înainte de startul Cupei Mondiale, i-au cerut să forțeze la antrenamente, deși el nu voia. Apoi s-a accidentat iar, a fost o recidivă. Dar putea să fie pe banca de rezerve pentru meciul din optimi, dar în sferturile de finală ar fi fost recuperat complet.

Este un adevărat care trebuie spus: Karim Benzema merita mai mult respect. L-au luat de prost, apoi l-au dat afară. Mai mulți jucători importanți din lot, precum Lloris, Griezmann sau Giroud, au fost nemulțumiți că Benzema a plecat.

Deschamps a decis că nu-l vrea pe Benzema. Nu știe cum să gestioneze anumite personalități din vestiar. Știe să construiască un grup, dar nu e același lucru. Benzema reprezenta o problemă pentru el.

Au gestionat prost accidentarea lui Benzema. Di Maria a avut, de asemenea probleme medicale, a jucat puțin, dar în finală a fost erou și a devenit campion mondial.

Cazul lui Benzema a creat tensiuni importante în vestiarul Franței, acesta este adevărul. Deschamps ne-a mințit de la A la Z”, a declarat Daniel Riolo pentru RMC Sport.