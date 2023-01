Joao Felix trebuie să învingă “blestemul atacanților” de la Chelsea

Portughezul vine într-un moment în care Chelsea are nevoie disperată de un marcator. Pierre-Emerick Aubameyang nu a avut impactul așteptat după transferul de la FC Barcelona, iar Kai Havertz a fost folosit pe post de vârf în ultimele jocuri.

Joao Felix nu va avea o misiune ușoară, întrucât multe vedete care au ajuns la Chelsea s-au lovit de "blestemul atacanților". În era Premier League, majoritatea atacanților care au semnat cu Chelsea nu au reușit să se integreze.

▫️ João Félix deal to be announced soon;

▫️ €11m loan fee and salary covered by #CFC;

▫️ NO buy option clause included;

▫️ Nkunku done, other targets like Thuram remain in the list.

▪️ Man Utd now focused on Weghorst and Arsenal working on Mudryk.

