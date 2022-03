Christian Eriksen a înscris un gol superb la revenirea pe stadionul pe care a suferit stopul cardiac!

Internaţionalul danez Christian Eriksen a marcat un gol în meciul amical câştigat de naţionala de fotbal a ţării sale, cu scorul de 3-0, în faţa Serbiei, marţi seara la Copenhaga, pe stadionul în care a fost victima unui stop cardiac vara trecută, în timpul EURO 2020.

Înaintea startului jocului, căpitanul echipei Danemarcei a fost ovaţionat de spectatori, care au desfăşurat în tribune bannere pe care se punea citi "Bun venit acasă, Christian" în engleză şi în daneză, la intrarea jucătorilor pe gazonul de pe Parken, stadionul naţional din capitala daneză.

Eriksen, purtătorul tricoului cu numărul 10, a părăsit terenul în minutul 80, fiind aplaudat în picioare de public, la 20 de minute după ce a marcat al treilea gol al întâlnirii.

"Să revin pe Parken şi să marchez un gol, cu primirea pe care am avut-o, este ceva care îţi dă fiori. Este ceva care mă face incredibil de fericit", a declarat Eriksen pentru televiziunea daneză, la capătul unui meci disputat cu casele închise, lucru care nu s-a mai întâmplat de ani de zile la un amical al naţionalei daneze.

Vizibil emoţionat, Christian Eriksen, care joacă în prezent în Premier League, la formaţia Brentford, a rămas mult timp pe teren alături de coechipierii săi pentru a saluta publicul.

Pe 12 iunie 2021, fotbalistul în vârstă de 30 ani s-a prăbuşit pe gazonul stadionului Parken, fiind victima unui stop cardiac. El a fost resuscitat la faţa locului, sub ochii spectatorilor îngroziţi, înainte de a fi transportat la spital.

El trăieşte de atunci cu un defibrilator intern, fiind nevoit din această cauză să-şi rezilieze contactul cu fosta sa echipă, Inter Milano, în condiţiile în care în Seria A jucătorii nu pot evolua cu un astfel de dispozitiv medical.

Christian Eriksen scoring at the Parken stadium, 290 days after he suffered a cardiac arrest on the very same pitch.

Football. You can't write it.

(via @espnplus) pic.twitter.com/g3PlrHO2Cf