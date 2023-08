Damar Hamlin, fundaşul echipei Buffalo Bills, care a suferit un stop cardiac în luna ianuarie, în cursul unui meci, a revenit pe teren sâmbătă în cursul unei partide cu Indianapolis Colts dinaintea noului sezon din liga profesionistă de fotbal american (NFL).

Jucătorul în vârstă de 25 de ani a disputat primul său meci din luna ianuarie, când în timpul unei partide din sezonul regulat al NFL, împotriva formaţiei Cincinnati Bengals, el a suferit un stop cardiac, după o lovitură puternică în zona pieptului, la un duel cu un adversar.

El a primit îngrijiri medicale şi a fost resuscitat rapid pe teren, înainte de a fi transportat la spitalul din Cincinnati, o secvenţă impresionantă, urmărită de milioane de telespectatori care au asistat la meciul respectiv, între două candidate la Super Bowl, pe un stadion plin, redus brusc la tăcere, amintind de pericolul extrem al celui mai popular sport din Statele Unite.

Hamlin, care a rămas în stare critică timp de câteva zile, a făcut progrese rapide şi constante. După ce s-a trezit pe 4 ianuarie, el a fost detubat în seara următoare şi a putut apoi să comunice verbal cu familia şi membrii echipei sale, fiind externat pe 11 ianuarie.

Hamlin a explicat ulterior că incidentul pe care l-a suferit se numeşte "commotio cordis", o cauză rară de stop cardiac generată de o lovitură puternică în piept care provoacă insuficienţă cardiacă.

Noul sezon din NFL va debuta pe 7 septembrie. Agerpres

For the first time since last season, Damar Hamlin is out on the field. ????#INDvsBUF | #BillsMafia pic.twitter.com/l2dKdNh7De