Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a anunţat, luni, pe site-ul său oficial transferul jucătoarei suedeze Tyra Axner, valabil începând cu sezonul competiţional următor.



Născută la 18 martie 2002, Tyra Axner este o jucătoare suedeză de handbal de origine germană, care evoluează în prezent pentru Metz Handball. Piesă de bază în echipa naţională a Suediei, interul stânga a demonstrat că ''explozia şi viteza în mecanica acţiunilor, inteligenţa în joc şi deciziile mature precum şi versatilitatea ei alături de disciplina defensivă, fac din tânără viitoare 'tigroaică' o jucătoare de temut pentru echipele adverse'', o descrie clubul.



Axner (23 ani) a participat la Jocurile Olimpice de vară de la Paris cu naţionala ţării sale şi a ocupat locul 4, după ce a fost nominalizată în echipa ideală a turneului final al Campionatului European de tineret din 2019.

Tyra Axner vine în Liga Florilor din vară



"Sunt entuziasmată că următorul pas din cariera mea va fi alături de CSM, club cu istorie şi cu o sală de joc extraordinare. Sunt recunoscătoare că voi lua parte la scrierea istoriei în viitor. CSM Bucureşti este unul dintre cele mai mari cluburi din handbalul feminin care a şi avut înaintea mea jucătoare suedeze pe care, când eram copil, le admiram atunci când reprezentau CSM. Sunt nerăbdătoare să muncesc din greu şi să cunosc toţi oamenii care fac parte din club. Aştept cu interes să lucrez cu Bojana Popovic, care a fost una dintre cele mai bune, şi sunt sigură că voi învăţa şi mă voi dezvolta alături de ea. De asemenea, sunt foarte entuziasmată să îi cunosc pe fani, să joc în faţa lor şi să trăiesc atmosfera incredibilă din arena!", a declarat Tyra Axner la semnarea contractului.



"Una dintre cele mai promiţătoare jucătoare ale generaţiei sale, recunoscută pentru inteligenţa tactică, viteza şi versatilitatea sa pe faza ofensivă şi defensivă vine al CSM Bucureşti pentru următorii doi ani! Tyra aduce un plus important de calitate şi echilibru lotului nostru. Această mutare face parte din strategia clubului de a construi o echipă competitivă pe termen lung, capabilă să se lupte pe toate fronturile atât pe plan intern, cât şi în competiţiile internaţionale. Suntem convinşi că integrarea ei va contribui decisiv la dezvoltarea şi succesul viitor al echipei", a spus, la rândul său, Răzvan-Mihai Socolovici, managerul operaţional al echipei.



CSM Bucureşti a anunţat anterior şi alte transferuri pentru sezonul viitor: centrul rus Daria Dmitrieva (Ferencvaros), extrema dreaptă maghiară Dorottya Faluvegi (SG BBM Bietigheim), interul stânga maghiar Csenge Kuczora (Thuringer HC) şi pivotul feroez Pernille Brandenborg (Storhamar Handball Elite).

