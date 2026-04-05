A fost nebunie în West Ham United - Leeds United, ultimul sfert de finală din FA Cup.

West Ham – Leeds 2-2 cu goluri în '90+3 și '90+7, apoi 2-4 la loviturile de departajare

Leeds a avut 2-0 până în minutul 90+3 după golurile lui Ao Tanaka (26) și Dominic Calvert-Lewin (75 - din penalty).

”Ciocănarii” au egalat după un final senzațional, cu două reușite în prelungiri: Mateus Fernandes (90+3) și Axel Disasi (90+7), apoi au avut alte două goluri anulate în prima repriză de extra-time!

S-a trecut la loviturile de departajare, unde câștig de cauză a avut Leeds United, 4-2, cu Pascal Struijk (foto) marcatorul decisiv.

În semifinale se vor întâlni, pe 25 și 26 aprilie, Chelsea - Leeds United și Manchester City - Southampton.