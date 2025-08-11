După ce s-a vehiculat interesul celor de la CFR Cluj pentru apărătorul român de la AC Milan, o echipă proaspăt promovată în Serie B, Avellino, a intrat puternic în cursa pentru transferul său, anunță presa din peninsulă.



Italienii de la Avellino îl văd pe Coubiș drept soluția ideală pentru defensivă, fiind o alternativă de perspectivă la experimentatul Federico Barba. Jurnaliștii de la Il Mattino scriu că directorul sportiv al clubului a demarat deja discuțiile, iar profilul lui Coubiș, jucător "under", se potrivește perfect strategiei clubului pentru noul sezon.



Viitor incert la Milano



Andrei Coubiș, poreclit "Bestia" pentru fizicul său impresionant, pare să fi ratat șansa de a prinde prima echipă a lui AC Milan. Evoluția sa considerată dezastruoasă din amicalul cu Chelsea, unde a avut un autogol și a fost eliminat, l-ar fi făcut pe antrenorul Max Allegri să renunțe la ideea de a se baza pe el.



Născut la Milano din părinți români, căpitan la echipa de tineret a "rossonerilor", Coubiș nu mai dorește să continue la nivelul U23 și forțează un transfer la o echipă de seniori. Astfel, pe lângă varianta CFR Cluj, care i-ar oferi șansa de a juca pentru prima dată în România, a apărut acum și opțiunea concretă de a rămâne în fotbalul italian, dar în eșalonul secund.