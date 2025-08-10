Croatul Luka Modric, fostul mijlocaş al lui Real Madrid, a debutat la noua sa echipă, AC Milan, evoluând în repriza secundă a meciului pierdut în faţa formaţiei engleze Chelsea Londra, duminică, pe stadionul Stamford Bridge.

Chelsea a deschis scorul în minutul 5, în urma unui autogol al fundaşului românului Andrei Coubiş (21 ani), promovat de la echipa tineret a clubului milanez, care a văzut apoi cartonaşul roşu, în minutul 18, după un fault din postura de ultima apărător.

Sofascore l-a notat cu 3.0 pe Coubiș, în condițiile în care MVP-ul Reece James a primit 8.4 și notele sub 5.0 sunt rarisime la portalul de specialitate!

