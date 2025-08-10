VIDEO Nota HORROR primită de Andrei Coubiș în Chelsea - AC Milan 4-1 după autogol și eliminare! Ce urmează pentru român

Nota HORROR primită de Andrei Coubiș &icirc;n Chelsea - AC Milan 4-1 după autogol și eliminare! Ce urmează pentru rom&acirc;n Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Milanezii au pierdut la scor amicalul de lux de pe Stamford Bridge.

TAGS:
AC MilanChelseaLuka Modricandrei coubisMatteo Duțu
Din articol

Croatul Luka Modric, fostul mijlocaş al lui Real Madrid, a debutat la noua sa echipă, AC Milan, evoluând în repriza secundă a meciului pierdut în faţa formaţiei engleze Chelsea Londra, duminică, pe stadionul Stamford Bridge.

Chelsea a deschis scorul în minutul 5, în urma unui autogol al fundaşului românului Andrei Coubiş (21 ani), promovat de la echipa tineret a clubului milanez, care a văzut apoi cartonaşul roşu, în minutul 18, după un fault din postura de ultima apărător.

Sofascore l-a notat cu 3.0 pe Coubiș, în condițiile în care MVP-ul Reece James a primit 8.4 și notele sub 5.0 sunt rarisime la portalul de specialitate!

Pentru Andrei Coubiș urmează un împrumut în Serie B

Pentru londonezi au mai punctat Joao Pedro (8) şi Liam Delap (67 - penalty, 90), în timp ce golul oaspeţilor a fost înscris de Youssef Fofana (70).

La AC Milan a mai evoluat un fundaş român în meciul cu Chelsea, Matteo Duţu (19 ani), introdus în teren în minutul 73 de antrenorul Massimiliano Allegri, în locul lui Yunus Munsah.

Conform presei italiene, Andrei Coubiş urmează să fie împrumutat în acest sezon la echipa de ligă secundă Cesena, scrie Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. „SUA au acceptat de facto propunerea” - Kyiv Independent
Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. &bdquo;SUA au acceptat de facto propunerea&rdquo; - Kyiv Independent
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
Nu a fost &icirc;nt&acirc;mplător! Cum a făcut Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, minuni &icirc;n fața lui Liverpool &icirc;n Supercupa Angliei
Nu a fost întâmplător! Cum a făcut Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, minuni în fața lui Liverpool în Supercupa Angliei
Favoritul lui Gigi Becali, OUT! Cum arată echipa FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia
Favoritul lui Gigi Becali, OUT! Cum arată echipa FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia
FCSB &ndash; Unirea Slobozia, de la 21:30! ECHIPELE DE START Surprize mari la campioana Rom&acirc;niei
FCSB – Unirea Slobozia, de la 21:30! ECHIPELE DE START Surprize mari la campioana României
Universitatea Craiova &ndash; FC Hermannstadt se joacă ACUM, GOOOOL colosal &icirc;n iadul din Bănie!
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt se joacă ACUM, GOOOOL colosal în iadul din Bănie!
Și-a luat &rdquo;adio&rdquo; de la FCSB: &rdquo;S-a &icirc;ncheiat un capitol important&rdquo;
Și-a luat ”adio” de la FCSB: ”S-a încheiat un capitol important”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat personal: &rdquo;A &icirc;ntrerupt negocierile cu toți ceilalți!&rdquo;

Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus mâna pe telefon și l-a sunat personal: ”A întrerupt negocierile cu toți ceilalți!”

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență &icirc;ndelungată: &rdquo;Va trebui să plece la Londra!&rdquo;

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!”

Jovan Markovic pleacă de la Craiova! Mirel Rădoi &icirc;l trimite la o rivală din Superliga

Jovan Markovic pleacă de la Craiova! Mirel Rădoi îl trimite la o rivală din Superliga

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: Au prostit oamenii!

Tranzacție de 13 milioane de euro blocată de Guvern! Gigi Becali, furios că nu poate lua bani de la americani: "Au prostit oamenii!"

Următoarea &rdquo;țintă&rdquo; a lui FCSB?! Mihai Stoica: &rdquo;Elias mi-a spus că e foarte talentat!&rdquo;

Următoarea ”țintă” a lui FCSB?! Mihai Stoica: ”Elias mi-a spus că e foarte talentat!”

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!