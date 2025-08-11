Coubiș a fost folosit într-o linie defensivă de trei din care au mai făcut parte Fikayo Tomori și Filippo Terracciano. Stoperul provenit din academia lui AC Milan a rezistat însă doar 18 minute pe teren.



Reacția lui Massimiliano Allegri după coșmarul trăit de Andrei Coubiș în Chelsea - AC Milan

Fotbalistul cu selecții la naționalele de juniori ale României, care a refuzat ulterior convocările sub tricolor, a fost autorul unui autogol în minutul 5, iar în minutul 18 a văzut cartonașul roșu pentru un fault din postura de ultim apărător.



Gazzetta dello Sport l-a notat cu 4 pe Coubiș: "18 minute de coșmar: un autogol provocat de stângăcie și un cartonaș roșu pentru o ținere a lui Joao Pedro, care scăpa singur spre poartă. E greu de bătut așa ceva!", au scris italienii.



Chelsea s-a impus cu 4-1 după ce au mai marcat Joao Pedro (8') și Liam Delap (67' - penalty, 90'), în timp ce pentru AC Milan a înscris Youssouf Fofana (70'). La AC Milan a jucat în repriza secundă veteranul Luka Modric, dar și un alt tânăr fundaș român, Matteo Duțu (19 ani).

Massimiliano Allegri, antrenorul lui AC Milan, a încercat să vadă părțile bune din amicalul cu Chelsea.



"Mă bucur că am încheiat meciul fără accidentări. Din nefericire, azi nu am început bine și am încasat două goluri care puteau fi evitate. Echipa a rezistat însă bine în 10 oameni. Băieții au alergat și au făcut față. Sunt mulțumit de munca pe care am văzut-o.



Da, sunt dezamăgit când pierd, dar a fost un meci dificil. Repet, mă bucur în special că nu am avut accidentări", a spus Allegri.

