Un sezon pe care l-a început ca titular și de la care avea așteptări mari a devenit deja mai prost decât cel precedent pentru Florinel Coman (28 de ani), la Al-Gharafa!

Anul trecut, deși Coman era „lipit“ de bancă, el s-a consolat cu faptul că formația din Doha avea niște rezultate decente: 3 victorii, 1 egal și 2 înfrângeri în primele 6 partide oficiale. Acum, după același număr de meciuri disputate, Al-Gharafa e ciuca bătăilor: 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri! Și Coman, care a început această campanie din postura de titular, a fost trecut pe bancă la ultimele jocuri. Același lucru s-a întâmplat și marți, la debutul „leoparzilor“ în grupa de Champions League Elite, ediția 2026-2027.

Florinel Coman, zero dribblinguri reușite!

La Riad, Al-Hilal (Arabia Saudită), una dintre marile pretendente la trofeul Champions League, a primit vizita celor de la Al-Gharafa. Deși Florinel era dat ca titular, în echipele probabile publicate în ziua întâlnirii, în cele din urma, românul a început jocul pe bancă, lângă antrenorul Pedro Martins.

Internaționalul român a fost trimis pe teren abia din minutul 62, la 1-0 pentru Al-Hilal, fiind primul fotbalist introdus de tehnicianul portughez al oaspeților. Degeaba însă! Presiunea saudiților a fost atât de mare, inclusiv la 1-0, încât Coman a ajuns să facă munca de jos. Concret, după cum se vede în rezumatul de aici, Florinel s-a transformat într-un jucător cu sarcini defensive, într-o încercare de a opri atacurile echipei lui Simone Inzaghi!

Chiar și cu un Coman care s-a tot întors în jumătatea proprie, Al-Hilal a înscris și golul de 2-0 prin Milinkovic-Savic, în minutul 72. Iar Al-Hilal – Al-Gharafa s-a încheiat cu scorul de 2-1, după golul de onoare al oaspeților, marcat de Aladin (90+2). La această reușită, Coman n-a avut nicio contribuție.

Pentru cele 28 de minute petrecute pe teren, Florinel Coman a fost notat cu 6,2 de Flashscore. Iată cifrele sale:

*Total șuturi: 1

*Acuratețea paselor: 5 din 8 (63%)

*Atingeri ale balonului: 1

*Atingeri ale balonului în careul advers: 1

*Dribblinguri reușite: 0

În cele șase meciuri oficiale în care a evoluat în acest sezon pentru Al-Gharafa, adunând 347 de minute pe teren, Florinel Coman a reușit două pase de gol.

VIDEO Rezumat Al-Hilal - Al-Gharafa 2-1 (VOYO)