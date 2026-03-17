Antrenorul Goce Sedloski a definitivat grupul de jucători pe care se va baza în următoarele confruntări decisive pentru calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii. Potrivit presei locale, selecționerul a inclus în echipă opt jucători cu origini albaneze, aceștia fiind considerați piese de bază în angrenajul naționalei nord-macedonene.

Cei opt fotbaliști selectați sunt Enis Bardhi, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Imran Fetai, Egzon Bejtullai, Reshat Ramadani, Isnik Alimi și Lirim Qamili.

Noutățile din lotul Macedoniei de Nord

Pe lângă nucleul de jucători experimentați, Sedloski a adus și nume noi în echipă. Deni Musovski și Sebastian Herrera au bifat prima lor convocare la echipa națională și sunt gata de debut. De asemenea, pe lista selecționerului se regăsește și mijlocașul Boban Nikolov (fost jucător al Farului și FCSB), care revine astfel în lotul Macedoniei de Nord.

Obiectivul echipei rămâne calificarea la turneul final din 2026, totuși misiunea nu va fi una ușoară, deoarece Macedonia de Nord se va duela cu Danemarca în semifinala barajului de calificare la Mondial.