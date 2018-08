Ce surpriza! Keylor Navas, aproape de transfer, dupa ce Realul l-a luat pe Courtois! Unde e dorit triplul castigator al UCL

Manchester City doreste sa-l aduca pe Navas pentru inlocuirea lui Claudio Bravo, care a suferit o accidentare grava.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Portarul in varsta de 31 de ani este vazut drept rezerva perfecta pentru titularul Ederson. In ciuda faptului ca Navas declara "imi doresc sa plec de la Real precum imi doresc sa mor", un transfer la City nu pare deloc imposibil dupa ce Thibaut Courtois a fost adus de la Chelsea.

Navas a fost adus pe Bernabeu in 2014, dupa ce Real Madrid le-a platit 10 milioane de euro celor de la Levante. Acesta si-a castigat locul de titular la Real Madrid dupa un prim sezon in care a fost rezerva. Intre timp, acesta a bifat 142 de meciuri pentru "Los Blancos".

Pe langa Thibaut Courtois, Real Madrid ii mai are pe Lunin si Kiko Casilla. In ciuda faptului ca perioada de transferuri s-a terminat in Anglia, este permisa inlocuirea fotbalistilor care au suferit accidentari de lunga durata. In aceasta situatie se afla Bravo care poate sa lipseasca intreg sezonul dupa ce s-a accidentat la tendonul lui Ahile.