Șeful Ligii consideră că actualul format nu mai este sustenabil și propune o reducere drastică a numărului de participante la doar 12 echipe, motivând lipsa infrastructurii și necesitatea unor reguli mult mai aspre pentru cluburi.



Discuția despre nivelul campionatului intern a atins un punct critic, iar oficialul LPF a pus degetul pe rană, subliniind că multe formații nu se ridică la standardele unei prime ligi. Iorgulescu vrea să impună criterii stricte, astfel încât în elită să rămână doar cluburile care pot oferi garanții solide și condiții moderne de joc



„Condiții mult mai dure la licențiere”



Argumentul principal al președintelui LPF se leagă de calendarul foarte aglomerat și de performanța europeană. Un campionat mai scurt ar permite echipelor românești să aibă un program mai aerisit atunci când luptă în cupele europene, evitând aglomerația și amânările de meciuri care au creat haos în sezoanele precedente. În plus, Iorgulescu mizează pe aspectul financiar: mai puține echipe înseamnă felii mai mari din tortul drepturilor TV pentru fiecare club în parte.



„Ar trebui să facem un campionat cu 12 echipe. După cum vedeţi, nu sunt echipe foarte multe, nu sunt stadioane, nu sunt condiţii. Şi o să umblăm la licenţiere, să punem condiţii mult mai dure ca să poată să funcţioneze în Liga 1. Mai e o problemă! Atunci când se joacă în cupele europene, nu mai avem date ca să amânăm nişte meciuri. Dacă ar fi mai puţine echipe, am avea date suficiente.



Dacă punem pe hârtie şi suntem lucizi să facem şi performanţă, ar trebui să accepte un campionat cu 12 echipe. S-ar termina şi play-off-ul şi play-out-ul în acelaşi timp şi se concentrează şi valorile. Banii se împart la mai puţine echipe şi sunt mai mulţi pentru fiecare. Şi pot să-şi ia jucători mai valoroşi”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit ProSport.

