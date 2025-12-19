Reacția Universității Craiova la o zi după meciul de coșmar de la Atena

Reacția Universității Craiova la o zi după meciul de coșmar de la Atena Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Joi seară, oltenii au fost eliminați din Conference League.

TAGS:
Universitatea CraiovaConference League
Din articol

În etapa cu numărul 6 din grupa unică a competiției UEFA Europa Conference League, Universitatea Craiova a pierdut miraculos cu AEK Atena, după ce în minutul 90+8 avea 2-1 pe tabela de marcaj.

Gazdele au restabilit egalitatea și au câștigat meciul în minutul 15 al prelungirilor, ducând, astfel, la eliminarea formației dirijate de Filipe Coelho din Europa.

Reacția Universității Craiova la o zi după meciul de coșmar de la Atena

În dimineața de după meciul de la Atena, Universitatea Craiova a publicat un mesaj prin intermediul rețelelor social media în care a evidențiat că e greu de acceptat tot ce s-a întâmplat la Atena.

”Orice sfârșit înseamnă, de fapt, un nou început.

Capul sus, leilor! E greu de acceptat pentru toți ce s-a întâmplat seara trecută, dar, atunci când o ușă ți se închide brusc, altele ți se deschid în față!

A fost un vis superb tot ceea ce am trăit în această campanie europeană alături de voi. Ne lingem rănile acum și împreună, la fel de uniți, vom merge mai departe!

Cu Știința până la moarte și dincolo de ea!”, au scris oltenii.

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2

Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.

Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbaliștii Craiovei au spus cum s-au simțit din teren cele 15 minute suplimentare de la Atena: &rdquo;&Icirc;mi găsesc cu greu cuvintele&rdquo;
Fotbaliștii Craiovei au spus cum s-au simțit din teren cele 15 minute suplimentare de la Atena: ”Îmi găsesc cu greu cuvintele”
ULTIMELE STIRI
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul lui Ștefan Baiaram după dramatismul trăit cu AEK: &bdquo;Păcat!&rdquo;
Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Baiaram după dramatismul trăit cu AEK: „Păcat!”
Dumitru Dragomir, atac violent la adresa lui Gino Iorgulescu: &bdquo;Sunteți bolnavi mintali?&rdquo;
Dumitru Dragomir, atac violent la adresa lui Gino Iorgulescu: „Sunteți bolnavi mintali?”
Toni Nadal știe mai bine: de ce a renunțat Alcaraz la antrenorul care l-a ajutat să c&acirc;știge șase titluri de mare șlem
Toni Nadal știe mai bine: de ce a renunțat Alcaraz la antrenorul care l-a ajutat să câștige șase titluri de mare șlem
Revoluție &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! Planul radical anunțat de Gino Iorgulescu: &bdquo;Nu sunt condiții, tăiem echipele&rdquo;
Revoluție în fotbalul românesc! Planul radical anunțat de Gino Iorgulescu: „Nu sunt condiții, tăiem echipele”
Adrian Porumboiu &icirc;l face praf pe Filipe Coelho: &rdquo;Parcă era Pastorul singuratic . N-a antrenat pe nicăieri&rdquo;
Adrian Porumboiu îl face praf pe Filipe Coelho: ”Parcă era 'Pastorul singuratic'. N-a antrenat pe nicăieri”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Marin a ținut să &icirc;i transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Răzvan Marin a ținut să îi transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a Rom&acirc;niei!

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a României!

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League &icirc;n minutul 90+15... două goluri &icirc;n prelungiri le-au pus capac oltenilor

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League în minutul 90+15... două goluri în prelungiri le-au pus capac oltenilor

&rdquo;Azi au &icirc;ntrecut măsura!&rdquo; Gică Craioveanu a răbufnit &icirc;n direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

”Azi au întrecut măsura!” Gică Craioveanu a răbufnit în direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

Meciul lui Cosmin Olăroiu, ANULAT! Comunicatul FIFA + ce măsuri se vor lua: &rdquo;Termen nelimitat&rdquo;

Meciul lui Cosmin Olăroiu, ANULAT! Comunicatul FIFA + ce măsuri se vor lua: ”Termen nelimitat”

George Pușcaș, așteptat &icirc;n Superliga! Zeljko Kopic a confirmat

George Pușcaș, așteptat în Superliga! Zeljko Kopic a confirmat



Recomandarile redactiei
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul lui Ștefan Baiaram după dramatismul trăit cu AEK: &bdquo;Păcat!&rdquo;
Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Baiaram după dramatismul trăit cu AEK: „Păcat!”
Dumitru Dragomir, atac violent la adresa lui Gino Iorgulescu: &bdquo;Sunteți bolnavi mintali?&rdquo;
Dumitru Dragomir, atac violent la adresa lui Gino Iorgulescu: „Sunteți bolnavi mintali?”
Adrian Porumboiu &icirc;l face praf pe Filipe Coelho: &rdquo;Parcă era Pastorul singuratic . N-a antrenat pe nicăieri&rdquo;
Adrian Porumboiu îl face praf pe Filipe Coelho: ”Parcă era 'Pastorul singuratic'. N-a antrenat pe nicăieri”
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu &icirc;n Supercupa Italiei
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu în Supercupa Italiei
Revoluție &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! Planul radical anunțat de Gino Iorgulescu: &bdquo;Nu sunt condiții, tăiem echipele&rdquo;
Revoluție în fotbalul românesc! Planul radical anunțat de Gino Iorgulescu: „Nu sunt condiții, tăiem echipele”
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!