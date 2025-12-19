În etapa cu numărul 6 din grupa unică a competiției UEFA Europa Conference League, Universitatea Craiova a pierdut miraculos cu AEK Atena, după ce în minutul 90+8 avea 2-1 pe tabela de marcaj.



Gazdele au restabilit egalitatea și au câștigat meciul în minutul 15 al prelungirilor, ducând, astfel, la eliminarea formației dirijate de Filipe Coelho din Europa.



Reacția Universității Craiova la o zi după meciul de coșmar de la Atena



În dimineața de după meciul de la Atena, Universitatea Craiova a publicat un mesaj prin intermediul rețelelor social media în care a evidențiat că e greu de acceptat tot ce s-a întâmplat la Atena.



”Orice sfârșit înseamnă, de fapt, un nou început.



Capul sus, leilor! E greu de acceptat pentru toți ce s-a întâmplat seara trecută, dar, atunci când o ușă ți se închide brusc, altele ți se deschid în față!



A fost un vis superb tot ceea ce am trăit în această campanie europeană alături de voi. Ne lingem rănile acum și împreună, la fel de uniți, vom merge mai departe!



Cu Știința până la moarte și dincolo de ea!”, au scris oltenii.

