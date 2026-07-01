Țintarul Superligii s-a stabilit, iar campionatul va începe în weekendul 18-19 iulie. Derby-ul Dinamo - FCSB va avea loc în etapa a opta.

„Câinii” vor avea șansa să își ia revanșa în fața lui FCSB după ce a ratat calificarea în preliminariile cupelor europene, în urma barajului pierdut cu 2-1.

Costel Orac nu o consideră pe FCSB o „sperietoare”: „S-a dus la vale”

Costel Orac a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre derby-ul care se va disputa în etapa a 8-a, dar consideră că până la duelul cu FCSB, Dinamo trebuie să aibă un început solid de sezon.

Fostul fotbalist al „câinilor” în perioadele 1981-1989 și 1990-1991 nu mai vede derby-ul cu echipa roș-albastră un meci foarte greu de câștigat, având în vedere sezonul trecut dezastruos al FCSB-ului.

„(n.r. Credeți că Dinamo își poate lua revanșa în fața lui FCSB încă de la primul derby?) În primul rând, Dinamo trebuie să aibă un început bun pentru a spera la mai mult anul ăsta. Așa că, până în etapa a opta ar trebui să ne dăm seama dacă e pe calea bună sau nu.

Acum nu mai cotează doar meciurile cu FCSB, pentru că FCSB s-a dus la vale, nu mai e o sperietoare.”, a spus Costel Orac în exclusivitate pentru Sport.ro.

FCSB a încheiat stagiunea trecută pe locul opt în play-out, dar în urma victoriilor din barajul pentru cupele europene împotriva lui FC Botoșani și Dinamo s-au calificat în preliminariile Conference League.

Dinamo a terminat sezonul trecut pe locul patru, în play-off.