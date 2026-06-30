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Selecţionerul Olandei, Ronald Koeman, a recunoscut, luni, talentul echipei marocane, care a eliminat-o la loviturile de departajare în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, dar a deplâns în acelaşi timp ghinionul echipei sale, relatează EFE.

Reacția lui Ronald Koeman după Olanda - Maroc

„Este foarte clar că echipele africane s-au îmbunătăţit tactic şi în abordarea meciurilor. Marocul, de exemplu, posedă un talent deosebit, cu jucători tineri la cluburi europene de top şi nu este o coincidenţă faptul că sunt clasate deasupra Olandei în ierarhia mondială”, a remarcat antrenorul în timpul conferinţei de presă.

Deşi a recunoscut nivelul ridicat al adversarilor săi, Koeman a deplâns ghinionul echipei sale. Jucătorii săi au fost învinşi în urma unui gol marcat în ultima clipă, iar la loviturile de departajare, scorul a fost egalat 1-1, după ce portarul Bart Verbruggen a oprit mingea, dar a deviat-o în plasă cu călcâiul.

„Totul ar fi fost diferit dacă ar fi ratat acea încercare, dar nu a fost ziua noastră”, a spus el.

Koeman: „Aş lua din nou aceleaşi decizii”

„Aţi văzut cu toţii la televizor. Am fost acolo şi am ştiut ce este mai bine pentru echipa mea. Aveţi dreptul să criticaţi, dar ne-am apărat mai bine decât în alte zile. Dacă aş avea ocazia, aş lua din nou aceleaşi decizii”, le-a explicat el jurnaliştilor.

Selecţionata Marocului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Olandei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, luni, pe Monterrey Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada în care scorul a fost egal, 1-1 (0-0, 1-1), atât la finalul timpului regulamentar, cât şi după prelungiri.

Marocanii au fost conduşi prin golul lui Cody Gakpo (72'), împotriva cursului jocului, dar au reuşit să egaleze in extremis prin Issa Diop (90+1') şi au trimis meciul în prelungiri.

Marocul va juca în optimi cu Canada, pe 4 iulie, la Houston.

Agerpres