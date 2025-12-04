Răzvan Raț a fost marți seară prezent la evenimentul VOYO de lansare al documentarului Il Fenomeno - Povestea unui superstar, dedicat lui Adrian Mutu, care s-a retras în 2016 la ASA Tg. Mureș.

Răzvan Raț a numit ”minunea” din Superliga: ”Nu se aștepta nimeni! Să vedem cât o mai ține”



Printre altele, Răzvan Raț a fost întrebat de reprezentanții mass-media aflați la eveniment și dacă poate termina anul pe prima poziție în clasamentul Superligii României.



Fostul internațional român a sugerat că există o posibilitate mare să se întâmple asta și, în același timp, a subliniat și forma lui FC Botoșani, care se află în coasta giuleștenilor.



Trupa lui Leo Grozavu e a doua clasată cu 36 de puncte, în timp ce formația lui Costel Gâlcă e lider cu 38 de puncte



”(n.r. Încheie Rapid anul pe primul loc?) E posibil. Vom vedea cât va ține minunea Botoșani, că până la urmă nu se aștepta nimeni, să fim sinceri, că ea o să conducă o parte din campionat.

Acum e în coasta liderului. Așa că e important să vedem cât o va ține curelele pe Botoșani”, a spus Raț.



FC Botoșani și Rapid se întâlnesc chiar luni, în etapa #19 din sezonul regulat al Superligii României, de la ora 20:30, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



Cum arată clasamentul

