Medic celebru din Argentina rupe tacerea dupa moartea lui Maradona: "Nu trebuia sa fie operat acolo!" Alfredo Cahe face mai multe dezvaluiri! 

Intreaga lume a ramas socata miercuri seara la aflarea vestii ca Maradona a murit la varsta de 60 de ani.

Alfredo Cahe a avut o colaborare de peste 30 de ani cu Diego si a declarat ca are mai multe indoieli decat afirmatii, punand sub semnul intrebarii urgenta operatiei si locul in care fostul fotbalist se refacea dupa interventie.

"Diego ar fi trebuit sa stea nu numai in acea clinica (n.r. Olivos, unde a fost operat) ci si intr-un loc internat, care sa beneficieze de conditii diferite. Cand l-am dus in Cuba, toata lumea a protestat, dar el s-a facut foarte bine acolo", a spus medicul pentru Telefe.

Cahe a tintit cu afirmatii catre Luque, medicul care l-a operat ultima oara pe Maradona.

"Nu am stiut niciodata ca este o urgenta de a-l opera. Am mai multe indoieli decat afirmatii. Prima intrebare este de ce a fost dus in acel loc pentru a fi refacut. Nu stiu daca a fost o casa sau doar un loc de weekend, locul in care el isi revenea dupa interventie. Nu efectuezi o operatie pe creier fara o analiza pertinenta."