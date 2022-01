Întăriri pentru Ronaldo direct din Germania! Ralf Rangnick își aduce favoritul la Manchester United

Ralf Rangnick și-a început mandatul de antrenor principal la Manchester United în decembrie 2021, iar germanul a bifat deja 7 meciuri pentru „diavolii roșii”, în care a obținut 4 victorii, două remize și o înfrângere.

Cu toate că a anunțat că loutul lui United trebuie îmbunătățit pentru a fi siguri de prezența în Champions League în sezonul viitor, până acum, Rangnick nu a oficializat niciun transfer pe Old Trafford. Dar lucru acesta se poate schimba la finalul lui ianuarie.

Potrivit jurnalistului de la Bild, Christian Falk, antrenorul german este un mare fan al lui Denis Zakaria (25 ani), de la Borussia Mönchengladbach, și i-a contactat pe agenții jucătorului pentru a-l convinge să vină în Premier League.

„Manchester United le-a făcut o ofertă agenților lui Denis Zakaria. Ralf Rangnick este un fan al jucătorului. În acest moment, nu s-a negociat cu Borussia Mönchengladbach.

Mai multe cluburi din primele 5 Ligi ale Europei sunt interesate de Zakaria, dar Manchester United este dispusă să plătească o sumă de transfer în această iarnă. Zakaria devine liber de contract în vară”, a scris Christian Falk pe contul oficial de Twitter.

