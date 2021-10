Ce artistă celebră este fan Tottenham. A cântat recent imnul echipei

Celebra cântăreață Adele, posesoarea unei averi de 150 de milioane de lire sterline, s-a născut în cartierul londonez Tottenham și a dat dovadă că nu și-a uitat rădăcinile.

Echipa ei favorită este Tottenham Hotspur și recent Adele a interpretat într-un scurt videoclip imnul clubului din Premier League, ”Glory, Glory Tottenham Hotspur”.

@adele singing glory glory Tottenham Hotspur for Vogue has made my week! Iconic @SpursOfficial pic.twitter.com/ldLy26XPhh